BOUCHARD, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Denis Bouchard, fils de feu M. Laurent Bouchard et de feu dame Adrienne Labrecque. Il demeurait à Val-Alain, Québec.où la famille recevra les condoléances 30 minutes avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil son fils: Dany (Roxanne Baril-Marcotte); ses petits-enfants: Owen, Logan et Nate; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Diane (Jean-Guy Bédard), Céline (feu Mario Guillot), Lise (Guy Théberge), Johanne, Christian (Claudine Guillot); Mme Josée Racine qui l'a soutenu tout au long de sa vie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont prédécédé. Un remerciement est adressé au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Qc), G6V 3Z1. Par téléphone au 418 835-7188, site internet: www.fhdl.ca