GAGNÉ, Danielle Valcourt



À l'hôpital St-François d'Assise, le 1er décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Danielle Valcourt, épouse de M. Roger Gagné. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Marie-Josée (François Rouleau), Eric (Nathalie Gagnon); ses petits-enfants: Andréane Rouleau, Nathan et Mégane Gagné; son frère et sa sœur: Solange (feu Charles-Henri Vézina), Denis; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gagné: Magella (feu Georgette Bizier), Françoise (feu Jean-Guy Lavoie), Lucette (feu Maurice Moffet), feu Roland (Rolande Cameron), Thérèse (feu Roger Tremblay), Colette (André Valois), Lise (feu Jean-Pierre Giroux), Maurice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère et sa soeur Gaétan et Ginette Valcourt ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Paul Gagné (feu Simone Bédard), feu Sylvio Gagné (feu Gisèle Gagnon), feu Gaétane Gagné (feu Alexandre Côté) feu Raymond Gagné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org