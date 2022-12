Groupe Meloche veut devenir un gros joueur de l’aérospatiale

En mode croissance, le Groupe Meloche fait passer son chiffre d’affaires à 110 M$ en se portant acquéreur du fabricant de pièces de moteurs d’avions Aérospatiale Hemmingford, une entreprise au destin improbable qui a bâti son succès au milieu des champs de légumes.

Groupe Meloche, chef de file dans la fabrication de composants d’aérostructures et d’aéromoteurs pour le secteur de l’aérospatiale, se place en consolidateur dans son marché, avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 200 M$ en 2026. Et le rêve d’atteindre le milliard dans quelques années.

« Il n’y en a pas beaucoup comme ça au Canada et on pense qu’il y a de la place pour un fabricant de pièces d’avion de grande taille », affirme Hugues Meloche, président de Groupe Meloche, qui cumule maintenant cinq centres de production et 500 employés.

« Depuis 15 ans, on dit dans le milieu que les compagnies d’aéronautique sont trop petites au Québec et qu’il y a un besoin de consolidation. C’est ce qu’on essaie de faire. »

Pour rester compétitifs

Les avionneurs et les motoristes souhaitent établir des partenariats avec des entreprises de plus grande taille, capables de prendre du risque et d’investir à long terme.

« Ça prend 100 millions $ de chiffre d’affaires pour rester compétitif aujourd’hui. On a vécu une croissance exceptionnelle, on est passé de 11 millions $ à 20 millions $ cette année et on est fiers, mais je n’avais pas le désir de bâtir un empire », explique Dawn Mary Turner, présidente d’Aérospatiale Hemmingford, heureuse de vendre à un groupe québécois capable d’assurer la pérennité de l’entreprise familiale.

C’est son père qui avait choisi de s’installer à Hemmingford en 1985 au milieu des grandes cultures maraîchères.

« C’était une communauté bilingue. Il aimait le club de golf et il voulait offrir un autre type d’opportunité d’emploi pour les gens de la communauté », se rappelle Mme Turner.

Des femmes aux commandes

L’entreprise a toujours formé son personnel elle-même, avec un taux de rétention de 94 %, encore aujourd’hui. La loyauté des employés a d’ailleurs permis de traverser de grandes épreuves.

En 1998, le père de Dawn Mary, Christopher, est décédé subitement. Son épouse Diana, alors enseignante, a pris la relève sans aucune connaissance du milieu. C’était aussi l’année de la crise du verglas, qui a paralysé l’entreprise, en difficulté financière.

« Des clients ont voulu nous faire fermer, mais aucun autre fournisseur ne voulait se risquer à fabriquer les pièces complexes que nous faisions. Notre expertise et des employés extraordinaires nous ont aidées, ma mère et moi, à continuer », souligne Mme Turner.

Groupe Meloche, aidé dans sa croissance par Investissement Québec, envisage de prochaines acquisitions aux États-Unis.