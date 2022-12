La COP15 s’ouvre mardi à Montréal

La 15e conférence des parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies s’ouvre mardi au Palais des congrès de Montréal. Des représentants des gouvernements du monde se réuniront, du 7 au 19 décembre, afin d’élaborer un nouveau plan d’action pour la nature pour la prochaine décennie.

Une cérémonie d’ouverture est ainsi prévue mardi après-midi.

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, ainsi que les ministres de l’Environnement, Steven Guilbault et Benoît Charrette, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seront présents et devraient prendre la parole, vers 15 h.

Ils seront également accompagnés du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et du ministre de l’Écologie et de l’Environnement de la Chine, Huang Runqiu.

Lundi, la mairesse de Montréal réclamait des changements radicaux. «Quand on parle de lutte aux changements climatiques, c’est une lutte globale avec laquelle viennent des défis et des opportunités. Pour moi, la plus grande opportunité est que l’on parle tous le même langage quand il est question de dire: Sauvons la planète. Il faut agir, il faut des objectifs, des cibles. On en demande plus à nos décideurs, à celles et ceux qui ont été élus par le peuple pour pouvoir faire des changements radicaux quand il est question de biodiversité», a soutenu Mme Plante.

«Avec un million d'espèces menacées d'extinction dans le monde, la COP15 est l'occasion d'une génération de collaborer pour mettre un frein à la perte de biodiversité et renverser cette tendance [...]. Quand nous conservons et restaurons les forêts et les milieux humides, nous supportons la nature, qui en retour, nous rend la pareille en séquestrant du carbone, en purifiant notre eau et notre air et en fournissant de riches écosystèmes essentiels à la vie», a déclaré le ministre de l’Environnement canadien, Steven Guilbault.

Avec la COP15, le Canada espère un engagement mondial afin de protéger et conserver 30 % des terres et des océans de la planète d'ici 2030, «ce qui correspond selon la science au seuil minimal requis pour régler la crise de la biodiversité et la crise climatique», a soutenu M. Guilbault.

Plus de 17 000 participants de 192 pays sont attendus au Palais des congrès de Montréal du 7 au 19 décembre pour élaborer une entente.

Depuis plusieurs semaines déjà, certaines rues du centre-ville de Montréal sont fermées en raison de l’important déploiement policier nécessaire pour assurer la sécurité des participants pendant l’évènement. La station de métro Place d’Armes est également fermée, depuis le 1er décembre.