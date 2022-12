L’achat local toujours important malgré l’inflation

Au moment où le coût de la vie augmente, l’achat local demeure important pour bien des Québécois, particulièrement lorsqu’il est question de biens courants.

C’est ce qu’a révélé le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) dans son plus récent Baromètre, dévoilé mardi. Ainsi, 72 % des Québécois priorisent les produits d’alimentation, de pharmacie et de beauté. L’engouement pour le local atteint également l’achat de biens durables, tels que les meubles et électroménagers (53 %) ainsi que les articles de quincaillerie (50 %).

Outre le fait de vouloir encourager l’économie locale (34 %), les consommateurs estiment que cette pratique permet un meilleur service après-vente (33 %) et une meilleure qualité de produit (38 %). Nombreux sont ceux également qui achètent local pour des raisons écologiques (28%).

«L’augmentation et l’intérêt grandissant pour l’achat de produits québécois ou dans des commerces québécois pour encourager l’économie d’ici sont réjouissants pour nos détaillants membres», a mentionné Karina Serei, directrice générale par intérim du CQCD.