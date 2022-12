«L'amour est dans le pré»: dévoilement des agriculteurs

Les portraits des cinq nouveaux agriculteurs qui participeront à la prochaine saison de «L'amour est dans le pré» ont été dévoilés mardi par Noovo.

Anne-Sophie, 24 ans, est productrice bovine, avicole et acéricole. Nouvellement conseillère municipale pour la ville de Neuville, dans la région de la Capitale-Nationale, Anne-Sophie est active, fonceuse et ambitieuse. Elle a étudié en gestion de tourisme agricole avant de s'engager sur la ferme familiale et cherche maintenant un gars manuel, aussi établi qu’elle et qui est prêt à partager son quotidien mouvementé.

Élisabeth, aussi âgée de 24 ans, habite Saint-Gabriel-de-Rimouski au Bas-Saint-Laurent. Elle est productrice bovine et possède une ferme équestre. Énergique, Élisabeth a une grande passion pour les chevaux et vient tout juste de faire son entrée sur le circuit rodéo. Déterminée, elle cherche sa «guenille», soit un beau cowboy charismatique capable de lui donner un coup de main sur la ferme et qui pourra la suivre dans toutes ses aventures.

Guillaume, 38 ans, est le doyen de cette saison. Producteur laitier et de céréales à Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent, Guillaume est un homme sensible, vaillant et fier de son métier d’agriculteur. Célibataire depuis plusieurs années, il cherche une fille qui le sortira de son quotidien. Il souhaite rencontrer sa partenaire de vie, une femme lumineuse, honnête et compréhensive.

Marc-Antoine, 27 ans, souhaite fonder une famille et rêve de voir courir ses enfants sur la ferme comme il prenait lui-même plaisir à le faire quand il était jeune. Producteur laitier et acéricole à Saint-Philémon, dans Chaudière-Appalaches, Marc-Antoine est ricaneur et a de fortes valeurs familiales. Il aimerait trouver une fille active avec qui il pourra partager des moments de simplicité.

Robert, Bobby pour les intimes, a 27 ans et cherche une fille entreprenante, prête à s’investir dans une relation et extravertie. Débrouillard, curieux et de nature introvertie, Bobby est entouré de ses parents et de ses trois sœurs, qui occupent une place importante dans sa vie. Il est producteur laitier et de grandes cultures à Howick, en Montérégie.

Au cours de ses 10 premières saisons, «L’amour est dans le pré» a contribué à la création de 17 couples et à la naissance d’une trentaine d’enfants. L'émission sera de retour sur Noovo et Noovo.ca à compter du 12 janvier, à 20 h.