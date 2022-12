Le parcours remarquable de Maye Musk: mannequin internationale, survivante de violence conjugale, femme d'affaires et mère d'Elon Musk

Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est la mère du richissime Elon Musk, mais elle est aussi une femme optimiste et fonceuse au parcours glamour. Reconnue comme top modèle internationalement, cette femme au caractère fort, des plus déterminée, a aussi connu des épisodes sombres dont la violence conjugale. Avec le recul, Maye Musk partage aujourd’hui dans son livre ses leçons de vie.

• À lire aussi: Elon Musk: une éducation à la dure, moteur de son ambition selon son père

• À lire aussi: Révélations de Musk: la mauvaise gestion de crise du président américain

• À lire aussi: Des armes factices et du Coca-Cola Diet sur la table de chevet d’Elon Musk

On peut très certainement affirmer que Maye Musk, aujourd’hui âgée de 74 ans est une grande dame qui a très bien réussi dans la vie. Mais cette femme a aussi connu les pires épreuves et c’est ce qui, selon elle, a forgé son caractère au fil des décennies.

D’emblée on constate, à la lecture de son livre, que ses parents étaient différents des autres. Son père aimait piloter des petits avions et prenait plaisir à partir à l’aventure en traversant le désert du Kalahari en Afrique, emmenant avec lui ses cinq enfant. Jeune, Maye Musk a ainsi pris goût au risque et c’est ce qui en a fait une femme ambitieuse n’érigeant aucune limite, ni aucune frontière.

Livre Les leçons d'une vie / Photo courtoisie

« On pouvait partir à l’aventure à travers le désert pendant trois semaines. Mes parents ont pris des risques, mais cela m'a aidé à traverser les moments difficiles. Très jeune, ils m’ont fait comprendre que je devais faire un plan pour améliorer ma vie », explique-t-elle

Née au Canada, à Regina en Saskatchewan, Maye Musk déménagera, quelques années plus tard avec sa famille en Afrique du Sud. C’est là qu’elle fera ses premiers pas comme mannequin à l’âge de 15 ans, après avoir été finaliste au concours de beauté, Miss Afrique du Sud de et qu’elle deviendra diététicienne. C’est aussi là qu’elle épousera un ingénieur sud-africain avec qui elle aura ses trois enfants, Elon, Kimbal et Tosca.

Mais Maye Musk connaîtra plusieurs rejets en tentant de faire carrière en tant que modèle. Incapable de subvenir à ses besoins, elle doit se retourner vers la nutrition après avoir obtenu une maîtrise en science de la nutrition après être revenue vivre au Canada. Elle devra attendre d’avoir 60 ans pour que sa carrière puisse prendre un véritable envol.

« Même lorsque l’on est rejeté, il ne faut jamais abandonner, il faut continuer à persévérer et continuer à chercher du travail » souligne-t-elle. « Il faut aussi vraiment aimer ce que l’on fait. »

Violence conjugale

Alors qu’elle vivait en Afrique du Sud avec son mari et ses enfants May Musk a subi de façon répétitive divers abus de la part de son mari. De la violence verbale, certes, mais physique aussi. « Le plus grand défi de ma vie a été de fuir mon mari avec trois jeunes enfants », confie May Musk. « J'étais terrifiée et je n'avais aucune confiance en moi, j’étais démunie, d’autant plus que mon mari avait pris toutes mes économies. »

Photographer Susan Bowlus

Tout de même surprenant qu’une femme de cette envergure puisse avoir toléré les mauvais traitements de son époux durant des années. « Les lois à cette époque dans cet endroit du monde ne favorisait pas les divorces, et ce même dans des situations de maltraitance », se souvient celle qui a dû déménager à de nombreuses reprises et de ne pas avoir peur de tout reprendre à zéro. « J'ai dû attendre que les lois changent et que les femmes puissent divorcer de leur mari. Cela a sauvé ma vie. »

Si elle est consciente que la vie peut être cruelle, la grande dame désormais mature est plus sage que jamais a su retenir les leçons durement acquises.

Ses grandes fiertés

Bien que son parcours peut faire pâlir d’envie bien des femmes ayant fait les couvertures de plusieurs prestigieux magazines dont le Time et d’être l’égérie de Dior, cela ne semble pas l’envahir de vanité ce qui ne l’empêche pas d’être fière d’afficher son âge, de porter les cheveux gris et de poser en maillot, voir même parfois nue. Néanmoins, lorsqu’on lui demande ce dont elle est le plus fière, May Musk répond sans équivoque. « Mes trois enfants, ce sont mes plus grandes fiertés », s’exclame-t-elle. Ils font tous de bonnes choses dans la vie, pour rendre ce monde meilleur.»

En découvrant le parcours hors du commun de Maye Musk, on comprend d’ailleurs mieux celui de son fils, le multimilliardaire Elon Musk qu’elle qualifie de surdouée depuis son adolescence, capable de mémoriser l’encyclopédie Britannica en un rien de temps.

Quant aux divers revers que nous réserve la vie, voici sa philosophie qu’elle a inculqué à ses enfants. « Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive dans la vie, mais vous pouvez avoir la vie que vous voulez à tout âge. Il suffit d'avoir un plan », conclut celle qui aujourd’hui vit à New York.

Crédit photo Kevin Lynch

Les leçons d’une vie

Maye Musk

Thierry Souccar Éditions

253 pages