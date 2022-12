Les Québécois, nous sommes plus qu'une langue

Dans son discours d’ouverture de la nouvelle session parlementaire, le premier ministre a fortement insisté sur l’importance de préserver la langue française. J’en suis.

D’ailleurs, je déplore régulièrement la piètre qualité de la langue dans l’espace public. Je hurle dans ma voiture quand j’entends des « quand qu’on » et des « ça l’a » à la radio.

Les fameuses braises de l’intolérance

Ce qui m’effraie, c’est qu’on utilise la langue pour faire porter le déclin de l’identité québécoise aux immigrants. À cet effet, François Legault rapprochait dangereusement les deux concepts dans son discours en prononçant dans la même minute les phrases suivantes :

« [...] le déclin du français, c’est un enjeu existentiel pour le Québec. Je parle au sens propre, là, de l’existence même de notre nation. [...] Quand on regarde l’évolution, de 2001 à 2021, donc en 20 ans, puis qu’on regarde la proportion des personnes qui parlent le plus souvent en français à la maison [...] sur l’île de Montréal, on est passés de 54,6 %, en 2001, à 48,3 % en 2021. On est tombés en bas de la barre du 50 % ».

Puis, « [...] Et je veux vous parler d’immigration. [...] Il y a un lien indéniable entre la politique d’immigration, puis la vitalité de la langue française. »

Pour faire court, il y aurait donc un lien indéniable entre l’immigration et l’existence de notre nation.

Je suis tombée en bas de ma chaise. Un tel rapprochement est inflammatoire et scandaleux.

Avant d’aller voir quelle langue des gens qui ont tout laissé derrière eux parlent dans l’intimité, peut-on se demander combien d’entre eux brandissent le fleurdelisé le 24 juin ? Combien jouent au hockey-bottine dans la ruelle ? Combien vont aux pommes en septembre ? Combien cuisinent avec Ricardo ? Combien mordent dans un gros TAB&* $ quand ils se cognent un orteil ?

C’est en devenant Québécois qu’on apprend le français, pas l’inverse, monsieur Legault.