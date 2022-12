Matty Beniers s’établit déjà comme un centre d’impact à sa saison recrue

SEATTLE | Premier choix de l’histoire du Kraken et deuxième choix au total au repêchage de 2021, Matty Beniers fait le bonheur de ses patrons et des partisans de cette jeune concession.

Le nom de Beniers se retrouve au sommet dans deux catégories importantes chez les recrues de la LNH : les buts (10) et les points (21).

« Matty est bon, vraiment bon, a dit Yanni Gourde avec des étoiles dans son regard après un entraînement du Kraken, lundi. J’aime la façon qu’il patine avec la rondelle. Dernièrement, il joue son meilleur hockey. Je le trouve déjà mature, il joue bien défensivement. C’est un gros plus pour l’équipe. Il donne beaucoup de confiance à notre équipe. »

Avant la visite du Canadien à Seattle, Beniers avait amassé 12 points (5 buts, 7 passes) à ses 7 dernières rencontres.

Assis devant son casier dans le vestiaire du centre d’entraînement du Kraken, le centre de 20 ans garde les deux pieds sur terre quand on lui rappelle qu’il domine les recrues du circuit et qu’il traverse des jours heureux.

« Oui, je trouve ça bien de voir mon nom parmi les bonnes recrues, a-t-il répliqué timidement. Mais c’est plus facile de bien jouer quand l’équipe gagne. Et c’est ça le plus important. Parfois, le hockey reste étrange. Je joue bien, mais je me retrouve dans un moment où je termine pratiquement chacune de mes chances. »

Deux ans au Michigan

À l’instar d’Owen Power, le premier choix au total au repêchage de 2021, Beniers n’a pas fait le saut dans la LNH à l’automne dernier. Power et Beniers, deux coéquipiers avec les Wolverines, ont prolongé de quelques mois leur séjour à l’université du Michigan.

« Il n’y a aucun doute qu’il s’agissait de la bonne décision, a affirmé Beniers. Je n’ai jamais songé à une autre option. Je voulais retourner au Michigan. L’école a aussi une grande importance pour ma famille. Mes parents m’ont toujours poussé dans cette direction. Ils trouvaient que ce n’était pas assez une seule année à l’université. »

« Je n’ai jamais entendu un joueur dire qu’il a fait le saut trop tard. Mais on entend souvent le contraire, a-t-il poursuivi. Il n’y avait pas une urgence pour la LNH. J’aimais aussi notre équipe avec les Wolverines, nous voulions gagner un championnat. Il y avait plusieurs bons joueurs même si nous n’avons pas gagné. C’était une saison géniale. »

À Seattle, Beniers n’a pas le sentiment qu’il doit transporter l’équipe sur ses épaules.

« Les partisans sont bons avec moi, mais ils découvrent encore le hockey, a-t-il précisé. Ça reste un jeune marché. Il y a des gens à Seattle qui n’ont pas encore bien compris les règlements. Je ne ressens pas une pression particulière et c’est la même chose pour Shane (Wright). Nous comptons aussi sur la présence de bons vétérans pour nous aider. »

Une expérience enrichissante

L’an dernier, Beniers a aussi participé aux Jeux olympiques de Pékin avec l’équipe américaine. Quelques jours après l’élimination des Wolverines, le centre originaire du Massachusetts a retrouvé le Kraken pour les dix derniers matchs de la saison 2021-2022. À ses premiers pas dans la LNH, il avait déjà fait tourner des têtes avec neuf points (trois buts, six passes).

« C’était gros pour ma confiance, a-t-il rappelé. J’ai joué dix matchs, j’ai réalisé à quoi ressemblait le niveau de la LNH et j’ai eu du temps pour connaître mes coéquipiers. À mon arrivée au camp du Kraken, je me sentais bien. Je connaissais tout le monde. J’avais chassé la nervosité aussi de jouer au niveau de la LNH. »

Dave Hakstol, qui n’est pas l’entraîneur le plus souriant, n’a pas peur de montrer ses dents en parlant du numéro 10.

« L’an dernier, Matty avait montré son potentiel pour les dix derniers matchs de la saison. Mais c’était dans un contexte complètement différent. Nous étions éliminés des séries. Nous nous doutions qu’il était pour connaître une transition assez douce puisqu’il restait calme l’an dernier à ses débuts. Depuis le premier jour du camp, j’aime son approche et sa confiance. Il est déjà un joueur très important pour nous et il l’est tous les jours. »