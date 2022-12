NFL: la chute brutale des Rams de Los Angeles

Dans l’histoire de la NFL, jamais une équipe n’avait présenté une fiche de trois victoires et neuf défaites après 12 matchs lors de la saison qui a suivi une conquête du Super Bowl. La dégringolade des Rams est tout simplement spectaculaire.

La prochaine défaite des Rams, qui pourrait très bien survenir dès jeudi soir face aux Raiders, en fera l’équipe avec la pire fiche de l’histoire après un Super Bowl.

Les Buccaneers de 2003, qui avaient montré une fiche de 7-9 après leur sacre de 2002, détiennent à ce jour cette palme peu enviable.

Comment donc est-ce que cette puissance est tombée si bas? Les malheurs ont commencé dès le premier match de la saison. Peut-être même en mars.

C’est en effet l’hiver dernier que le chasseur de quarts Von Miller a surpris tout le monde en mettant le cap sur Buffalo. Il devenait joueur autonome, mais tous semblaient prendre pour acquis qu’il s’établirait à Los Angeles après avoir été phénoménal en séries avec les Rams.

Bref, le front défensif des Rams a perdu un immense morceau et sans lui, Leonard Floyd est devenu un joueur plus qu’ordinaire pour appliquer la pression.

Il y a aussi Matthew Stafford, qui soignait une blessure au coude plus grave qu’anticipée durant la saison morte. Il n’a jamais pu établir de chimie avec le receveneur nouveau venu, Allen Robinson.

Ligne offensive détruite

Rien n’a ébranlé autant les Rams que la perte de deux joueurs de ligne offensive partants, Austin Corbett et Andrew Whitworth.

C’était déjà difficile de remplacer un monument comme Whitworth, mais les blessures sur la ligne se sont accumulées et voilà qu’en 12 matchs, les Rams ont dû recourir à 12 combinaisons différentes. Pour la cohésion d’une attaque, il n’y a rien de pire.

Il y a eu aussi l’étrange froid entre le porteur Cam Akers et l’équipe. Il ne semble plus du tout le même depuis sa déchirure du tendon d’Achille.

L’attaque aérienne, trop axée sur Cooper Kupp, a perdu ses repères depuis qu’il est lui aussi tombé au combat. Les autres receveurs du groupe, dont Robinson qui semblait mêlé comme une poignée de clous avant la blessure qui a mis fin à sa saison, ne sont pas à la hauteur.

Le pire dans cette saison de malheur, c’est que les Rams ne pourront pas se consoler avec un bon choix au repêchage. Leur choix de premier tour, qui appartient aux Lions depuis l’échange Stafford, serait actuellement le quatrième au total.

C’est le prix à payer pour l’approche hyper agressive des Rams, qui leur a amené un Super Bowl avec un noyau solide, mais peu de profondeur derrière.

MA PRÉDICTION :

Raiders 24 Rams 20

JOUEUR À SURVEILLER

Tutu Atwell

Receveur, Rams

La saison des Rams est aux ordures et dans ce contexte, le personnel d’entraîneurs doit évaluer les effectifs en fonction du futur. Tutu Atwell est un receveur de petit format, mais très explosif, que les Rams ont choisi en deuxième ronde, l’an passé. Il a été peu utilisé avant les dernières semaines. Avec trois réceptions de plus de 30 verges en cinq matchs même si la situation au poste de quart des Rams est difficile, il montre un certain potentiel. Peut-il faire plus que la bombe occasionnelle?

Les forces en présence

Derek Carr

20 T, 8 INT, 2980 verges

Josh Jacobs

10 T, 1303 verges

Davante Adams

12 T, 1176 verges

John Wolford

1 T, 3 INT, 390 verges

Cam Akers

3 T, 334 verges

Tyler Higbee

0 T, 444 verges

L’état des forces dans la NFL

1) Eagles de Philadelphie (11-1)

Semaine dernière : 2 (+1)

Jalen Hurts revendique deux matchs de plus de 300 verges par les airs avec au moins trois passes de touchés et un autre majeur au sol. Dans l’histoire des Eagles, seul Michael Vick avait réussi l’exploit, une seule fois. La progression de Hurts est magistrale.

2) Bills de Buffalo (9-3)

Semaine dernière : 3 (+1)

Depuis un mois, les Bills sont beaucoup plus dédiés au jeu au sol. Face aux Patriots, cette approche leur a permis de conserver le ballon pendant 38 minutes. Elle semble bien loin l’époque où les Bills étaient les martyrs des Patriots. Même que la tendance est inversée.

3) Chiefs de Kansas City (9-3)

Semaine dernière : 1 (-2)

La bonne nouvelle pour les Chiefs est que leur fin de calendrier est plutôt douillette avec des duels face aux Broncos (deux fois), Texans, Raiders et Seahawks (plus difficile celui-là!). La mauvaise nouvelle, c’est qu’ils n’ont plus de marge d’erreur dans la lutte pour l’avantage du terrain en séries.

4) Cowboys de Dallas (9-3)

Semaine dernière : 4 (=)

Quelle boucherie face aux Colts! Reste à voir si les Cowboys pourront se doter des services d’Odell Beckham Jr. À ce stade, avec la blessure d’Anthony Brown, ils auraient peut-être autant besoin d’un demi de coin que d’un receveur. Ça pourrait leur faire mal.

5) 49ers de San Francisco (8-4)

Semaine dernière : 6 (+1)

Ceux qui se demandaient si la défense des 49ers était légitime parce qu’elle avait battu une seule équipe avec une fiche gagnante ont eu une réponse claire face aux Dolphins. L’attaque explosive des Dolphins a été étouffée. Reste à voir comment se débrouillera Brock Purdy au poste de quart-arrière.

6) Vikings du Minnesota (10-2)

Semaine dernière : 7 (+1)

Les Vikings s’en sortent encore avec une victoire par la peau des dents, même si les Jets ont amassé 199 verges d’attaque de plus qu’eux. On peut retourner les statistiques de tout bord tout côté à chaque semaine, mais pour gagner 10 matchs, il faut une équipe crédible.

7) Bengals de Cincinnati (8-4)

Semaine dernière : 8 (+1)

À ses sept derniers matchs, Joe Burrow a vu son pourcentage de passes complétées atteindre un taux ahurissant de 74,7%. Il revendique neuf passes de touchés au quatrième quart cette saison. Voilà une autre preuve que le sang dans ses veines est glacial quand ça compte.

8) Dolphins de Miami (8-4)

Semaine dernière : 5 (-3)

Tua Tagovailoa a connu un rare mauvais match face aux 49ers, derrière une ligne offensive sans son meilleur joueur en Terron Armstead. Il n’avait pas fait face à une défense aussi punitive jusqu’ici. Attention, avec les matchs face aux Bills et Jets qui s’en viennent.

9) Ravens de Baltimore (8-4)

Semaine dernière : 9 (=)

Est-ce que les Ravens pourront continuer de gagner avec Tyler Huntley si Lamar Jackson s’absente quelques semaines? La saison dernière, ils ont montré une fiche de 1-4 avec Huntley quand Jackson était sur la touche. Les quatre prochains matchs les opposent à des équipes perdantes.

10) Jets de New York (7-5)

Semaine dernière : 11 (+1)

Le problème des Jets face aux Vikings n’a clairement pas été un manque de production offensive, mais un manque d’opportunisme. Un touché en six présences dans la zone payante explique cette défaite. Dans l’ensemble, les Jets ont néanmoins prouvé leur sérieux.

11) Titans du Tennessee (7-5)

Semaine dernière : 10 (-1)

À quel point les Titans s’ennuient de leur ex-receveur AJ Brown? Tous leurs ailiers espacés ont cumulé quatre réceptions pour 41 verges, face aux Eagles, pendant que Brown les humiliait avec huit réceptions pour 119 verges et deux touchés. En plus, Treylon Burks souffre d’une commotion.

12) Buccaneers de Tampa Bay (6-6)

Semaine dernière : 15 (+3)

Tom Brady a sauvé la mise pour son entraîneur Todd Bowles, qui a opté pour deux dégagements douteux en fin de match. Le quart-arrière a signé sa 44e remontée au 4e quart. Il s’agissait de sa première remontée de 13 points au quatrième quart depuis le Super Bowl 51.

13) Seahawks de Seattle (7-5)

Semaine dernière : 16 (+3)

Geno Smith a connu un sommet en carrière avec 367 verges aériennes face aux Rams. Il a complété sa première remontée au quatrième quart depuis 2014. Défensivement, Tariq Woolen a réussi une sixième interception. C’est un record d’équipe pour une recrue.

14) Commanders de Washington (7-5-1)

Semaine dernière : 12 (-2)

La séquence heureuse des Commanders a pris fin avec un match nul, mais ils sont encore bien dans le coup avec un autre duel face aux Giants à la semaine 15, après le congé tardif de cette semaine. Ce congé pourrait faciliter le retour au jeu du Québécois Benjamin St-Juste.

15) Giants de New York (7-4-1)

Semaine dernière : 17 (+2)

Les Giants, après la nulle face aux Commanders, en sont à trois matchs de suite sans victoire. Avec deux matchs face aux Eagles, une revanche face aux Commanders et un duel contre les Vikings encore au menu, les espoirs de participer aux séries s’amenuisent.

16) Chargers de Los Angeles (6-6)

Semaine dernière : 13 (-3)

Il est peut-être temps de considérer que les Chargers ne sont pas ceux que l’on croyait. Ils sont 6-2 face à des clubs perdants et 0-4 face à des clubs gagnants. Ils perdent même des matchs qu’ils devraient gagner, comme dimanche face aux Raiders. Il y a les blessures, mais quand même...

17) Lions de Detroit (5-7)

Semaine dernière : 19 (+2)

Les Lions ont inscrit des points sur leurs huit séquences à l’attaque face aux Jaguars, ce qui ne s’était pas vu en saison régulière dans la NFL depuis quatre ans. Quant aux Lions, ça ne leur était pas arrivé depuis 1993. Le receveur recrue Jameson Williams est intégré doucement.

18) Browns de Cleveland (5-7)

Semaine dernière : 18 (=)

Pour la première fois depuis 2020, les Browns ne sont pas parvenus à inscrire un touché offensif. C’était la première fois depuis 1989 qu’ils inscrivaient trois touchés non-offensifs dans un match. Souhaitons que Deshaun Watson ait été plus volubile sur sa défensive que sur ses victimes.

19) Raiders de Las Vegas (5-7)

Semaine dernière : 20 (+1)

Les dernières semaines nous ont montré les Raiders que l’on croyait voir toute la saison. Trop peu trop tard? Ce n’est pas le temps de baisser les bras. Davante Adams compte quatre matchs avec au moins 100 verges et deux touchés cette saison. C’est le plus haut total dans l’histoire des Raiders.

20) Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-6)

Semaine dernière : 14 (-6)

L’attaque des Patriots est devenue pénible à regarder. Le quart-arrière Mac Jones a laissé sortir sa frustration en parlant du manque d’agressivité dans l’appel des jeux. Il assure que sa complainte n’est dirigée envers personne, mais les oreilles de Matt Patricia sillent.

21) Packers de Green Bay (5-8)

Semaine dernière : 23 (+2)

Les Packers tombent en congé après avoir signé leur cinquième victoire. Mathématiquement, ils demeurent donc en vie, ce qui signifie que Aaron Rodgers devrait garder les commandes de l’attaque. Ses blessures prendront du mieux cette semaine.

22) Steelers de Pittsburgh (5-7)

Semaine dernière : 22 (=)

Pour la première fois de la saison, les Steelers ont gagné deux matchs de suite. Kenny Pickett a poursuivi sur sa lancée avec une passe de touché et un autre match sans revirement. Le jeu au sol fonctionne et la pression est moins lourde sur les épaules de Pickett.

23) Cardinals de l’Arizona (4-7)

Semaine dernière : 24 (+1)

Le demi de coin des Vikings Patrick Peterson, ancien des Cardinals, est le dernier en lice à avoir remis en question le leadership de Kyler Murray. Ça commence à faire plusieurs histoires qui vont dans le même sens. Le quart-arrière devrait peut-être faire un examen de conscience.

24) Falcons d’Atlanta (5-8)

Semaine dernière : 21 (-3)

On arrive au point où les Falcons doivent choisir entre continuer de s’accrocher dans une division faible ou miser sur l’avenir. Le dossier principal concerne le quart-arrière recrue Desmond Ridder, à un moment où Marcus Mariota n’a pas lancé pour 200 verges depuis la semaine 8.

25) Saints de La Nouvelle-Orléans (4-9)

Semaine dernière : 27 (+2)

Depuis le temps que les Saints se paient la gueule des Falcons, quand ces derniers se sont écroulés au Super Bowl face à Tom Brady... Ils ont subi lundi soir la même médecine, de la part du même Brady. Le karma a rattrapé l’équipe, qui méritait tout de même un meilleur sort dans cette rencontre.

26) Jaguars de Jacksonville (4-8)

Semaine dernière : 25 (-1)

Il y a beaucoup trop de choix et d’argent investis dans la défense des Jaguars pour qu’elle soit horrible à ce point. Les chasseurs de quarts Travon Walker et Josh Allen sont des choix de premier tour. Quatre agents libres dans la saison morte ont coûté 69 millions en argent garanti.

27) Colts d’Indianapolis (4-8-1)

Semaine dernière : 26 (-1)

La NFL devrait déclencher une vaste enquête pour déterminer si les Colts jouent avec du beurre dans les mains. En 13 matchs, ils ont échappé 30 fois le ballon. Ces échappés ne sont pas tous perdus, mais le total est tout de même ridicule. Et trois autres interceptions pour Matt Ryan...

28) Rams de Los Angeles (3-9)

Semaine dernière : 28 (=)

Malgré un alignement complètement décimé, les Rams se sont battus avec cœur face aux Seahawks. C’est là un bien mince rayon de soleil dans une saison perdue. Tout ce qu’il reste à faire, c’est d’évaluer à quels joueurs il faut s’accrocher pour la suite, en 2023.

29) Panthers de la Caroline (4-8)

Semaine dernière : 29 (=)

Les Panthers reviennent de congé et peuvent au moins être encouragés de la tenue de leur défense. Dans les trois derniers matchs, celle-ci a accordé 12,7 points seulement en moyenne. L’aventure Baker Mayfield aura été de courte durée, celui-ci ayant été libéré.

30) Bears de Chicago (3-10)

Semaine dernière : 30 (=)

Les défaites s’accumulent au même rythme que les matchs spectaculaires de Justin Fields. Le quart-arrière en est à six matchs de suite avec au moins 50 verges au sol et un touché. Croyez-le ou non, c’est la plus longue séquence du genre pour l’équipe depuis Gale Sayers en 1969.

31) Broncos de Denver (3-9)

Semaine dernière : 31 (=)

Quand on pense que l’attaque des Broncos ne peut aller plus bas, elle trouve le moyen de s’enfoncer dans des profondeurs abyssales. Cette saison, l’attaque revendique 14 touchés. À titre comparatif, les Cowboys en revendiquent 15... à leurs trois derniers matchs!

32) Texans de Houston (1-10-1)

Semaine dernière : 32 (=)

Lors des deux départs de Kyle Allen, l’attaque a fait encore pire qu’avec Davis Mills, en enregistrant une anémique moyenne de 14,5 points. C’est sans compter les quatre interceptions et deux échappés d’Allen. Du très beau travail d’auto-destruction.