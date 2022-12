Peut-être pas la dernière hausse du taux directeur

Mercredi, c’est la septième hausse consécutive du taux directeur que les Canadiens subissent. Peuvent-ils enfin s’attendre à une pause?

«Il faut garder en tête qu’il y a des délais de transmission entre les politiques monétaires et les impacts sur l’économie. Je ne serais pas étonné que la Banque du Canada nous dise qu’ils vont se mettre sur les lignes de côté pour examiner ces impacts», suggère l’économiste Clément Gignac, qui est aujourd’hui sénateur.

Les mouvements du taux directeur influencent les marges de crédit, les hypothèques et même les prêts automobiles de tous les Québécois.

La banque centrale a trop attendu

« Les gens à la Banque du Canada réalisent maintenant qu’ils ont attendu trop longtemps avant de hausser les taux. Mais en même temps, ils savent que les mesures qu’ils prennent aujourd’hui n’auront pas d’effet avant au moins un an, donc la question est : pensent-ils qu’ils en ont fait assez, ou au contraire qu’il faut en faire plus ? Il n’y a pas de réponse claire à cette question », souligne Christopher Ragan, professeur et directeur de l’école Max Bell en politiques publiques de l’Université McGill.

Le gouverneur de la BdC Tiff Macklem a récemment mentionné qu’il n’a pas fini d’augmenter les coûts d’emprunt pour tous les Canadiens. Il se dit conscient que la banque doit trouver un équilibre entre sa lutte à l’inflation et le risque de pousser l’économie à une récession si elle en fait trop.

Une année de hausses

Date / Taux directeur / Hausse