[PHOTOS] Polytechnique, des commémorations pour ne pas oublier

Trente-trois ans après la tuerie de l’École polytechnique, des activités commémoratives sont prévues tout au long de la journée, mardi, pour rendre hommage aux 14 femmes qui ont été tuées.

«Il y a 33 ans, une arme à feu a servi à tuer 14 brillantes jeunes femmes. Cette commémoration est l'occasion de réitérer la nécessité de bannir les armes à feu sur nos territoires. Ces femmes ne doivent jamais être oubliées», a rappelé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué.

Mme Plante a également souligné l’importance de «continuer de s’unir pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes».

«Au Québec, on vit dans l'une des sociétés les plus égalitaires au monde, mais des événements comme la tragédie de Polytechnique nous ont montré qu'on n'est jamais à l'abri de ces violences. [...] On ne doit jamais oublier ces événements», a pour sa part déclaré le premier ministre du Québec, François Legault.

Un moment de recueillement a eu lieu tôt mardi matin avec le dépôt de gerbes de roses blanches devant la plaque commémorative de Polytechnique à l’entrée de l’établissement. Tout au long de la journée, les gens sont invités à porter un ruban blanc en hommage aux victimes de la tragédie. Des rubans sont d’ailleurs distribués à Polytechnique.

Entre 17 h et 22 h, le ciel de la métropole sera illuminé en l’honneur des victimes, grâce aux 14 faisceaux lumineux qui seront projetés au-dessus du Mont-Royal dans le cadre d’un moment de recueillement. Les drapeaux de la Ville sont également mis en berne.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a également rendu hommage aux 14 femmes assassinées.

«Leurs vies ont été tragiquement écourtées simplement parce qu'elles étaient des femmes. Depuis 33 ans, nous les gardons dans nos pensées. Geneviève Bergeron. Maryse Laganière. Hélène Colgan. Maryse Leclair. Nathalie Croteau. Anne-Marie Lemay. Barbara Daigneault. Sonia Pelletier. Anne-Marie Edward. Michèle Richard. Maud Haviernick. Annie St-Arneault. Barbara Klucznik-Widajewicz. Annie Turcotte. Nous ne les oublierons jamais», a -t-il écrit dans un communiqué.

Rappelons que le 6 décembre 1989, un forcené avait déchargé son arme, assassinant froidement 14 femmes et blessant 13 personnes à l’École polytechnique de Montréal.

L’onde de choc de cet attentat antiféministe qui a ébranlé tout le pays avait franchi les frontières, suscitant émoi et incompréhension y compris à l’étranger.