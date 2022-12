Pouvons-nous encore être heureux?

Hier matin, le 5 décembre, alors qu’en Europe persiste une guerre atroce dont on ignore comment elle prendra fin, on découvrait en première page du Devoir le texte d’une journaliste expédiée en Inde grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir. Son reportage relatait le sort de certaines femmes transgenres, victimes de préjugés dans l’État du Tamil Nadu !

La semaine dernière, le recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, sévissait encore en expulsant des journalistes, en particulier ceux de Radio-Canada, du lieu où l’ambassadeur de Chine avait été invité à s’adresser aux étudiants. Cette expulsion répondait à l’exigence de l’ambassadeur de la plus grande et puissante dictature au monde.

On a aussi appris récemment que la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Angela Cassie, nommée en juin dernier, avait licencié quatre cadres de l’établissement. Selon son explication, le musée étant « en mode transformation », elle tenait à réorienter le musée vers plus de diversification et de décolonisation.

En clair, Angela Cassie, qui ne possède aucune formation en muséologie, veut imposer la façon autochtone de penser la gestion et la programmation du musée. En d’autres termes, elle désire impliquer davantage les Autochtones et partager avec eux le développement du musée.

Exclusion

Si on comprend bien ce langage, les peintres blancs, aussi géniaux soient-ils, risquent de ne pas entrer dans les critères de madame la directrice générale par intérim, dont l’expérience se résume à la gestion du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Les beaux-arts ne sont pas dans son champ d’expertise.

La politique de diversité de Justin Trudeau étend progressivement ses tentacules dans la plupart des institutions culturelles du Canada.

Nous connaissons le cahier des charges de la Société Radio-Canada à cet égard. Le document n’est pas sans créer des tensions à l’intérieur même des différents services. De l’interdiction de certains mots à l’antenne, en passant par la composition de panels de discussion en fonction des critères de couleur de peau, de religion, de sexe ou d’origine ethnique, les nouvelles pratiques vont entraîner, qu’on le veuille ou non, des réflexes d’autocensure.

Le poids de la censure des mots est lourd. Se rend-on compte que parler est devenu un piège ? Je remarque que l’on est en manque de véritables débats publics, faute de débatteurs sérieux et de lieux pour échanger. Avec intelligence, fermeté et ouverture d’esprit.

Silence

De nos jours, l’injure et l’invective ont remplacé la conversation, si bien que l’on préfère se taire. On n’a plus envie d’argumenter, de s’affirmer ou de douter à haute voix.

Faut-il se mettre complètement à l’écart des médias pour être heureux ? Car dès que l’on suit l’actualité, qu’on se laisse envahir par les médias, qui colportent tous les drames du monde, on ne connaît pas de répit. Il devient impératif de décrocher.

Le mois de décembre nous ramène à la nostalgie de l’enfance. Des chants familiers réapparaissent. Que nous soyons croyants ou non, il n’y a pas de mal à rappeler nos rêves passés. Et à retrouver l’envie de chérir ceux que nous aimons. Nous avons tous été enfants de Noël. Ne manquons pas ce rendez-vous teinté d’espérance.

Mes meilleurs vœux à vous, chers lecteurs. Je vous retrouverai au début de l’an 2023.