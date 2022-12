Résidences secondaires: un marché en mouvement

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Marc Bonenfant.

Parce que le marché des résidences secondaires tend à changer, le courtier immobilier Marc Bonenfant invite les acheteurs à bien s’informer avant de devenir propriétaires d’un condo au pied des pentes ou d’un chalet près d’un plan d’eau, particulièrement si l’objectif visé est d’en faire la location.

«Si on remonte 5 ou 6 ans en arrière, les condos de ski et les chalets en bordure d’un lac étaient souvent des propriétés familiales qui se transféraient de génération en génération ou de résidences secondaires réservées aux personnes plus fortunées», relate le courtier Royal Lepage Inter-Québec.

Depuis, une nouvelle génération de propriétaires a saisi l’occasion d’acheter des résidences récréatives, cette fois dans le but de les louer à court terme, voyant ainsi un moyen de rentabiliser leur investissement et même de faire de l’argent.

«Lorsque la pandémie est arrivée, que les gens ont cessé de voyager et qu’ils se sont mis à louer des chalets, encore plus de propriétés ont été acquises pour faire de la location», indique le président de l’Équipe Marc Bonenfant, créant ainsi une demande artificielle.

«Avec les gens qui se remettent à voyager, il serait étonnant que la clientèle se maintienne à ce même niveau», dit-il. Certains propriétaires qui comptaient sur les revenus de location pourraient bientôt être contraints de vendre, faisant ainsi augmenter l’offre de résidences secondaires sur le marché et baisser les prix.

Selon une étude menée par Royal Lepage, en 2023, le prix médian des propriétés unifamiliales situées près des stations de ski devrait d’ailleurs baisser de 10% à Stoneham et Lac Beauport, puis de 8% au Mont Sainte-Anne.

Bon moment d’acheter pour l’été

L’hiver est propice à l’achat d’une résidence secondaire dont on souhaite profiter l’été suivant, car «les propriétaires sont alors plus enclins à se départir de leur propriété et il y a moins d’acheteurs», soutient le courtier.

Pour les acheteurs en quête d’un condo de ski, même si l’inventaire est bas et que les prix sont moins négociables, la location pourrait leur permettre de commencer à rentabiliser leur achat dès maintenant.

Toutefois, avant de se lancer, M. Bonenfant conseille de bien évaluer l’offre et la demande dans le secteur pour s’assurer d’atteindre ses objectifs financiers, puis de s’informer des règlements en vigueur et à venir en ce qui a trait à la location à court terme.

