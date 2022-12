Restos Plaisirs lance Hop ! la Toque

Après en avoir fait l’expérience durant la pandémie, le Groupe Restos Plaisirs mise sur les repas prêts-à-manger, qui représentent un fort potentiel de croissance à l’échelle de la province, en lançant une nouvelle marque.

Cette nouvelle marque, c’est Hop ! la Toque, qui veut dire qu’on prend congé et qu’on savoure un bon repas comme au resto, mais dans le confort de son foyer.

« C’est une évolution avec tout ce qu’on a appris durant les deux dernières années pendant la pandémie », explique Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs, qui a uni ses forces, en juin dernier, avec le Groupe Sportscene pour créer le Groupe Grandio.

Points de cueillette

Les commandes peuvent être livrées ou récupérées dans six points de cueillette de la région de Québec.

« Pour l’instant, c’est le marché de Québec qu’on vise. [...] Il y a un très beau potentiel [avec Grandio] et ça fait partie de notre plan d’affaires. On a des beaux plans pour faire croître ce concept à l’extérieur de la ville de Québec », a-t-il ajouté.

Croissance

La fusion avec le Groupe Grandio est un accélérateur de croissance, souligne M. Moreau. « Cela va permettre à nos marques de se développer plus rapidement. »

L’objectif d’ouvrir un restaurant Cochon Dingue dans la région de Montréal d’ici la fin de 2023 est toujours dans les plans.

« Grâce au Groupe Grandio, nous sommes en train de regarder plusieurs sites. On souhaite se développer sur la Rive-Sud pour commencer. On attend les propositions des bailleurs. Si tout va bien, on espère ouvrir notre premier Cochon Dingue d’ici la fin de 2023 dans la région de Montréal. »

« Après 35 ans, on est une marque très connue, alors on pense qu’on va avoir une bonne réception dans la région de Montréal. »

La collaboration avec Sportscene est « très positive », assure M. Moreau.

« Même si ça fait juste quelques mois, on est très satisfaits. »

La pénurie de main-d’œuvre est plus forte à Québec qu’ailleurs

Photo Stevens LeBlanc

La pénurie de main-d’œuvre frappe plus fort à Québec, constate le PDG du Groupe Restos Plaisirs, qui a échangé avec ses collègues restaurateurs de la région de Montréal.

« C’est certain qu’à Québec, la pénurie de main-d’œuvre reste un enjeu majeur. La ville de Québec est pas mal la plus touchée », partage Pierre Moreau.

« La population est la plus vieillissante au Québec et dans le reste du Canada. Comme la fonction publique est importante, on a des gens qui prennent leur retraite très tôt, 58, 59, 60 ans. Après ça, la pandémie a eu l’effet qu’on connaît », dit-il.

« Dans le reste du Québec, c’est difficile, la main-d’œuvre, mais c’est moins marquant qu’à Québec. J’ai beaucoup de collègues des brasseries La Cage à Montréal qui réussissent à opérer sept jours sur sept, ce que je ne suis pas encore capable de faire à Québec. »

Chaque restaurant du Groupe Restos Plaisirs a ajusté ses heures d’ouverture.

Certains Cochon Dingue, par exemple, vont fermer à 15 h en début de semaine. Le Ciel ! de l’hôtel Le Concorde est ouvert les soirs seulement et la fin de semaine. De plus, le deuxième étage du Cochon Dingue de la rue Saint-Jean ne peut recevoir des clients qu’une seule journée par semaine.

Défi énorme

Malgré le recrutement à l’étranger, on voit que le défi de la main-d’œuvre reste un enjeu de taille dans la restauration.

Selon des données provenant de l’Association Restauration Québec (ARQ), le nombre total d’emplois dans l’industrie québécoise de l’hôtellerie et de la restauration (223 600) demeure inférieur de 15,7 % à celui d’octobre 2019, au deuxième trimestre de 2022. Il y a donc 41 600 employés de moins dans l’industrie qu’il y a trois ans.

« Plusieurs ont fait de nouveaux choix de carrière parce qu’ils n’en pouvaient plus de jouer au yoyo ou d’attendre après les réouvertures », a affirmé Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ.