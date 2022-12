Série de vols à main armée ciblant des passants à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur cinq vols à main armée liés entre eux survenus en l’espace de trois jours dans trois arrondissements qui visent des citoyens au hasard en pleine rue.

«C’est le même modus operandi, explique Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM. On s’approche des personnes qui marchent, on les interpelle et à un certain moment donné, il y a une arme à feu qui est sortie. On demande à la victime son téléphone cellulaire et son portefeuille.»

Les événements se seraient produits dans un court laps de temps, soit entre samedi et lundi dernier. Trois des vols ont été commis dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, alors que les deux autres ont eu lieu dans les arrondissements Rosemont–La-Petite-Patrie et Le Sud-Ouest.

Le SPVM considère pour le moment que ces cinq crimes seraient liés. «Ce serait possiblement les mêmes suspects avec une description qu’on a eue des victimes», soutient M. Brabant.

Certaines victimes agressées

Lors de deux de ces événements, les victimes ont également subi des voies de fait, précise M. Brabant.

L’une d’entre elles, un homme, a d’ailleurs raconté sur Facebook qu’il revenait de son travail lorsque l’agression est survenue dans un secteur résidentiel de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«Je me suis fait agresser par deux jeunes violents qui m’ont tabassé pour obtenir mon sac, mon cell et mes choses», a-t-il écrit. «[...] Soyez très vigilant autour de Hochelaga en ce moment.»

L’homme affirme avoir été hospitalisé pour plusieurs blessures subies durant l’attaque. Selon les informations du SPVM, il aurait été frappé avec un «bâton» ou un «objet contondant».

«Personnellement j’ai de gros points des sutures pour les lèvres, mal à la mâchoire, une grosse enfourchure avec des points aussi à l’arrière de la tête, a-t-il écrit. J’ai aussi une côte fracturée. Je suis sur des médicaments pour la douleur, mais rien d’autre.»

Le Journal a tenté d’obtenir une entrevue avec la victime, qui a décliné notre demande pour ne pas nuire à l’enquête policière. Il a également préféré garder l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Inhabituel

Selon Jean-Pierre Brabant du SPVM, il est inhabituel de voir survenir autant de vols de cette nature en si peu de temps à Montréal.

«Surtout quand on a une concentration [d’événements], on ne sait pas où ça peut aller, explique-t-il. C’est pour ça qu’on travaille fort pour aller chercher le plus d’information possible.»

Le SPVM prévoit publier un communiqué demain demandant l’aide du public pour retrouver les suspects recherchés.

Toute personne qui détient de l’information peut contacter le 911 ou faire un signalement de façon anonyme et confidentielle via Info-Crime Montréal (514-393-1133).