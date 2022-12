Toujours un succès

Photo fournie par l'organisme

La 16e soirée Vins et fromages, devenue pour la deuxième année le Souper et vins d’importation privée, au profit de la Fondation du Patro de Charlesbourg, s’est avérée un autre succès, le 22 novembre dernier, dans la salle Montaigne du cégep de Limoilou, campus Charlesbourg. Les étudiants du programme de Gestion d’un établissement de restauration et ceux en Techniques de gestion hôtelière ont de nouveau assuré la préparation du repas et le service aux tables sous la supervision de leur enseignant Jean-François Bédard. La soirée a permis de dégager des profits de 15 000 $ qui contribueront à la poursuite de la mission du Patro dans la communauté, auprès des jeunes, des adolescents, des personnes aînées et des familles défavorisées. Sur la photo, le comité organisateur de la soirée, dont, entre autres, Benoît Boivin, président de la Fondation du Patro de Charlesbourg, Carole Pelletier, directrice générale du Patro, et Mike Falardeau, président d’Échafaudage Falardeau, ancien du Patro et initiateur de cette soirée il y a 16 ans.

Des pâtés pour s’aider

Louise Gingras (photo), d’Autobus Auger, a accepté la présidence d’honneur de la 10e campagne de financement Des pâtés pour s’aider... toute l’année ! au profit de l’organisme lévisien Le Filon, dont la mission est de soulager toutes formes de pauvreté en offrant aux personnes vivant des difficultés financières, sociales, physiques, intellectuelles ou de santé mentale, des activités collectives telles que des événements solidaires, des activités d’entraide, des ateliers, des formations et autres innovation sociale, afin de construire un réseau social fort soutenant les individus dans leurs défis de vie. Ainsi, jusqu’au 16 décembre, l’achat de pâtés préparés par des bénévoles du Filon permettra de garnir les paniers de Noël de plus de 1000 familles défavorisées ainsi que de connaître et soutenir la mission du Filon. L’an passé, 2500 pâtés avaient été cuisinés et la campagne avait amassé 46 000 $ en dons et en services. Renseignements ou dons : https://filon.ca/patespoursaider.

Nouveau Maxi

Le tout nouveau magasin Maxi, sur la rue George-Muir, dans l’arrondissement Charlesbourg, est ouvert officiellement depuis le 1er décembre dernier. À cette occasion, Martin Bonneau, directeur du magasin, était entouré, pour la traditionnelle coupure de ruban, de membres de la haute direction de Maxi ; Sylvain Lévesque, député de Chauveau et vice-président de l’Assemblée nationale ; Nathalie Fleury, directrice du bureau de circonscription de Pierre Paul-Hus et de Stéfano Faita, auteur et chronique culinaire. Aussi, à titre de partenaire de La guignolée des médias, et pour marquer cette ouverture et témoigner de la volonté de Maxi de soutenir activement la communauté, Martin Bonneau a remis un don de 10 000 $ à Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, afin de donner le coup d’envoi à la collecte de rue qui se tenait ce jour-là.

En souvenir

Le 6 décembre 1989. Marc Lépine, âgé de 25 ans, ouvre le feu sur vingt-huit personnes à Polytechnique Montréal, tuant quatorze femmes et blessant treize autres personnes (9 femmes et 4 hommes), avant de se suicider. Il s’agit de la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l’histoire du Canada. Sur la photo, la plaque apposée sur le mur extérieur de Polytechnique à la mémoire des 14 victimes tuées.

Anniversaires

Marc-André Coallier (photo), animateur et comédien québécois, 59 ans... Elián González, jeune cubain, au centre d’une bataille de l’immigration entre Cuba et les É.-U. en l’an 2000, 29 ans... Denis Bernard, comédien québécois, 65 ans... Lawrence Cannon, homme politique québécois, ex-ambassadeur du Canada en France, 75 ans.

Disparus

Le 6 décembre 2007 : Jacques Hébert, 84 ans, ex-sénateur journaliste, éditeur, écrivain, activiste politique... 2020 : Dennis Ralston, 78 ans, joueur professionnel puis entraîneur de tennis américain... 2019 : Ron Leibman, 82 ans, acteur et scénariste américain... 2018 : Larry Hennig, 82 ans, ex-lutteur américain (Pretty Boy) de l’American Wrestling Association (AWA)... 2016 : Peter Vaughan, 93 ans, acteur britannique qui a interprété le personnage de Mestre Aemon dans la série Le Trône de Fer... 2010 : Vic Lynn, 85 ans, hockeyeur de la LNH (1942-1962)... 1998 : Pierre Lamy, 72 ans, producteur de cinéma québécois... 1996 : Pete Rozelle, 70 ans, ex-commissaire de la NFL (1960-1989)... 1988 : Roy Orbison, 52 ans, chanteur et guitariste américain... 1983 : Lucienne Boyer, 80 ans, chanteuse française, son plus grand succès, Parlez-moi d’amour, en 1930.