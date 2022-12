Une fiche au-dessus de ,500 ne suffit pas au DG des Titans

Les Titans du Tennessee ont congédié mardi leur directeur général Jon Robinson en dépit d’une récolte de sept victoires en 12 rencontres cette saison.

Deux jours après un cuisant revers de 35 à 10 aux mains des Eagles de Philadelphie, l’organisation a choisi de limoger celui qui en était à une septième campagne comme DG.

Natif du Tennessee, Robinson était en poste depuis janvier 2016 et a vu le club présenter le meilleur dossier de l’Association américaine de la NFL en 2021. Cette année, les Titans se trouvent au sommet de la section Sud de leur association, mais cela ne semble pas suffire aux yeux de la propriétaire Amy Adams Strunk.

«Depuis que j’ai pris les rênes de la concession en 2015, mon objectif a toujours été d’élever les standards de l’organisation dans toutes les facettes. Je crois que nous avons réalisé des progrès significatifs sur le terrain et à l’extérieur grâce à nos investissements dans le leadership, le personnel et les nouvelles idées. Cette croissance concerne aussi le noyau de notre entreprise et l’équipe de football elle-même qui est régulièrement évaluée à partir des résultats et de la construction du groupe de joueurs», a déclaré la femme d’affaires sur le compte Twitter du club.

«Je suis fière de ce que nous avons accompli durant mes huit années à la tête de la concession, mais je crois qu’il y a davantage à faire et de plus hauts objectifs peuvent être atteints.»

Le vice-président du personnel des joueurs, Ryan Cowden, assurera les fonctions de DG sur une base intérimaire pour le reste de la campagne. Les Titans accueilleront les Jaguars de Jacksonville, dimanche.