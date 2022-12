Yanni Gourde n’est pas surpris par les succès du Kraken à sa deuxième saison

SEATTLE | Le Kraken reste le bébé des 32 équipes de la LNH à sa deuxième saison d’existence. Mais à deux ans, le bébé n’a pas juste l’intention de marcher. Il veut courir aussi.

Le Kraken ne ressemble plus à une équipe d’expansion cette saison. Avant la visite du Canadien dans l’État de Washington, l’équipe de Dave Hakstol se retrouvait au deuxième rang de la division Pacifique avec un dossier de 15-6-3.

Si on décrit le Kraken comme une agréable surprise dans la LNH, on n’a pas le même discours à l’intérieur des murs de cette jeune franchise.

« Si c’est une surprise ? Non. C’est ça qu’on veut faire, a dit Yanni Gourde. On veut bien jouer et obtenir des résultats. On veut connaître une bonne saison. Je trouve qu’on joue du bon hockey depuis le début de l’année. Pour gagner, tu dois jouer de la même façon. C’est ce qu’on fait cette saison. »

« Nous croyons en nous, a renchéri l’ailier Andre Burakovsky. Nous pensions que c’était possible de grimper au classement et nous le faisons. »

Un gagnant

Pour relancer son équipe qui avait terminé au 30e rang l’an dernier, Ron Francis n’a pas hésité à sortir son chéquier au cours de l’été. Le directeur général du Kraken a attiré Burakovsky, le défenseur Justin Schultz et le gardien Martin Jones à Seattle grâce au marché des joueurs autonomes. Francis a aussi transigé avec les Blue Jackets pour mettre la main sur l’ailier Oliver Bjorkstrand.

« On a fait des acquisitions clés cet été, a noté Gourde. J’aime aussi le travail de nos gardiens cette année et la structure de notre équipe. L’an dernier, on perdait souvent des matchs par un but. On a plus de punch à l’attaque cette saison et nos défenseurs n’hésitent pas à sauter dans le jeu pour aider. On marque plus de buts et on gagne nos matchs serrés. »

À sa première saison à Seattle, Burakovsky mène l’équipe avec 25 points (9 buts, 16 passes) en 24 matchs. Gagnant de la coupe Stanley avec l’Avalanche l’an dernier et avec les Capitals en 2018, l’Autrichien a signé un pacte de cinq ans et 27,5 millions (5,5 millions en moyenne).

« Je sentais que c’était une belle équipe pour moi, a affirmé Burakovsky. J’aimais la façon de jouer du Kraken et je recherchais un plus grand rôle. Je voulais vivre une autre expérience. J’ai regardé mes options et le Kraken était le bon choix. »

« J’ai connu Andre à Washington et je savais qu’il pouvait s’établir comme un ailier d’impact, a ajouté le gardien Philipp Grubauer. Il avait juste besoin d’une chance et il l’a saisie avec nous. »