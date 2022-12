TARDIF, Marc-André



Au CHUL de Québec, le 30 novembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Marc-André Tardif, fils de feu Adrien Tardif et de feu Agathe Perreault. Il demeurait à Sainte-Marie, autrefois de Saints-Anges. Il laisse dans le deuil son amie de cœur Roselle. Il était le frère de feu Michel (Jocelyne Nolet), feu Huguette (feu Denis Perreault), feu Estelle (Benoit Turmel, Jocelyne Giguère), feu Francine (Guimond Bélanger), Daniel (Lise Lessard), feu Lise (Roger Morin, Claudine Fortin) et feu Lucette (Daniel Hébert). Il laisse également dans le deuil ses filleuls: Luc Tardif et Marc-Antoine Hébert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1) : https://fqc.qc.ca