TREMBLAY, Gérard-Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 novembre 2022 à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard-Raymond Tremblay. Époux de dame Ghislaine Laferrière depuis 47 ans, il était le fils de feu dame Marie-Alice Bouchard et de feu monsieur François-Xavier Tremblay. Natif de Baie Saint-Paul, il demeurait à Québec. Outre son épouse Ghislaine, il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Danielle Wilson) et Karine (Bryan Guimond); ses petites-filles qu'il aimait tellement: Aryane et Magaly; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Tremblay et Laferrière; ses bons amis: Michel Bédard et Gérald Laverdière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àà 13h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/diffusions/64455 La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. La famille désir remercier sincèrement tout le personnel du département d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, www.rein.ca, par téléphone 514-369-4806 - 1-800-361-7494. La direction des funérailles a été confiée à la