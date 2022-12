7e hausse consécutive du taux directeur

Pour contrer une inflation «encore trop forte», la Banque du Canada a de nouveau augmenté son taux directeur de 50 points de pourcentage mercredi matin, le faisant passer de 3,75 % à 4,25 %.

Il s’agit d’une septième hausse consécutive du taux directeur.

Selon la Banque du Canada, l’inflation est restée «élevée et généralisée à l’échelle du globe». Elle souligne que la croissance du produit intérieur brut au pays «a été plus forte que prévu au troisième trimestre, et l’économie a continué d’afficher une demande excédentaire», a-t-on précisé.

Via QUB radio , l’économiste Yves Daoust revient sur Isabelle Hudon, les taux d’intérêts et l’achat local (tous les jours à 9h35)

La Banque estime que la croissance devrait «essentiellement stagner jusqu’à la fin de l’année et durant la première moitié de 2023».

«Les mesures de l’inflation fondamentale restent autour de 5 %. Leurs taux de variation sur trois mois ont toutefois baissé, signe précoce que les pressions sur les prix pourraient être en train de s’alléger. Cela dit, l’inflation est encore trop forte et les attentes d’inflation à court terme demeurent élevées», a expliqué la Banque.

Le Conseil de direction de la Banque du Canada «évaluera s’il est nécessaire de relever encore le taux directeur pour ramener l’offre et la demande en équilibre», a-t-on précisé.