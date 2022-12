ASSELIN, Gaston



À Québec, le 23 novembre 2022, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Asselin, époux de madame Raymonde Guay, fils de feu madame Germaine Martel et de feu monsieur Philippe Asselin. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Nazaire, Lac St-Jean. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses sœurs Michèle (feu Thérence Bouchard), feu Blandine; ses frères: feu Jean-Guy (Lucette Tremblay), feu Germain, feu Rolland (Ghislaine Nadeau), Jacques; sa belle-sœur: Madeleine Guay (John Czop), son beau-frère Jean-Pierre Guay (France Bouchard); ses nièces et ses neveux: Guylaine, Nancy, Josée, Marie-Pier, Donald, France, Régis, Patrice, François; ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant du CHU de Québec et le personnel des soins à domicile du CLSC secteur des Rivières pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.