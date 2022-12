LEMAY, Brigitte



À Pont-Rouge, le 1 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Brigitte Lemay, fille de feu monsieur Gaston Lemay et de feu madame Dolorès Frenette. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Lemay laisse dans le deuil ses filles: Annie (Steve Dion), Marie-André et Élise: ses petits-enfants: Justin, Alexander, Lili-Kate et Daylyne; son conjoint Jean-Paul Côté; ses sœurs: Carmen et Berthe; son beau-frère André Desmeules; le père de ses filles Raymond Carpentier (Hélène Leclerc) et la famille Carpentier ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédé là-haut de la famille Lemay: Laurent (Jacqueline Naud), Guy (Monique Perron), Marguerite (Lucien Laforest), Denise (Alphonse Veillette) et Yolande. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 11h à 13h45.Les cendres seront inhumées à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation du cancer du sein du Québec https://rubanrose.org/