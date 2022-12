Acheter local, mais pas plus cher

À qualité égale, les trois quarts des consommateurs québécois ne sont pas prêts à payer au-delà de 5 % de plus pour des produits du Québec, même si une forte proportion considère important d’acheter local.

C’est ce que révèle un sondage ORAMA, commandé par le Conseil québécois du commerce de détail. L’achat local dans l’alimentation et la pharmacie est considéré comme important ou même très important par 72 % des répondants. Pour les autres catégories de produits, la proportion varie entre 40 % et 53 %.

Mais cette importance devient toute relative lorsque vient le temps de passer à la caisse. Une proportion de 38 % des consommateurs n’est pas prête à payer un sou de plus pour un produit de chez nous et une autre tranche de 38 % ferait l’effort, à condition que le coût supplémentaire n’excède pas 5 %.

Fabriqué ici, pas un déclencheur

« Si le style plaît, à prix égal, les gens vont choisir un vêtement fabriqué au Canada. Est-ce décisif dans l’achat ? Je ne suis pas prête à dire ça. Mais les gens aiment bien dire que c’est fait au Canada », observe la présidente de Tristan, Lili Fortin, dont l’entreprise fabrique au Québec ses tailleurs et vestons.

« On le fait par responsabilité sociale et environnementale et par désir de contribuer à l’économie d’ici. Les gens apprécient l’effort, mais je ne pense pas que c’est ce qui déclenche l’achat », précise-t-elle.

« Je m’en fous d’où ça vient »

Aux Galeries de la Capitale, un gérant de boutique racontait avoir présenté des jeans fabriqués au Québec à un client récemment et s’être fait répondre : « Je m’en fous d’où ça vient, je ne veux pas payer ce prix-là ! »

Photo d’archives, Chantal Poirier Lili Fortin, Présidente de Tristan

Sensibles à la hausse des prix généralisée ces derniers mois, 36 % des répondants au sondage disent avoir diminué la fréquence de leurs achats de produits québécois, soit parce qu’ils ont diminué leur consommation en général (50 %), soit parce qu’ils cherchent le prix le plus bas, peu importe la provenance du produit (47 %).

Rolande Drouin, une retraitée de l’enseignement qui magasinait pour les Fêtes, dit acheter local quand elle le peut, mais à prix égal.

« Je regarde pour du local, mais le critère, c’est beau, bon, pas cher », sourit-elle.

De son côté, Ginette Jobin a le Québec tatoué sur le cœur, tant dans les traditions des Fêtes que dans ses achats, et même à prix plus élevé, elle fait le maximum pour acheter des produits d’ici.

« J’achète le plus possible localement parce que c’est important pour l’avenir de nos petits-enfants », dit la grand-maman de 70 ans, qui accorde une importance particulière au terroir de l’île d’Orléans.

En revanche, elle cuisine beaucoup elle-même, tricote et coud, ce qui permet d’économiser. Pour Noël, elle fera ses pâtés à la viande en compagnie de sa petite fille de 14 ans.

Les valeurs de Mme Jobin rejoignent ce qu’observe Peter Simons chez les consommateurs.

« Oui, la préoccupation de l’achat local est là, mais il y a une autre demande au point de vue de l’environnement et des valeurs, qui s’ajoute à ça. Il y a une sensibilité accrue à une consommation plus responsable et plus locale » affirmé récemment en entrevue au Journal le chef marchand et autrefois grand patron de la Maison Simons.

Les principales raisons d’acheter local

Encourager l’économie locale 34 %

Service après-vente 33 %

Qualité 28 %

Écologique 28 %

L’inflation fait mal

36 % des répondants ont diminué la fréquence de leurs achats de produits québécois.

Source : sondage ORAMA commandé par le Conseil québécois du commerce de détail