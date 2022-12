Au banc des accusés pour la vie

Les amateurs avaient hâte de connaître la position du Comité de l’ère contemporaine du baseball concernant l’admissibilité de Barry Bonds, de Roger Clemens et de Rafael Palmeiro au Temple de la renommée. La réponse a été tranchante. Chacune des trois anciennes gloires du losange n’a reçu que quatre votes ou moins sur une possibilité de 16.

On parle donc de 25 % seulement des voix, alors que le pourcentage requis pour être élu s’élève à 75 % (12 votes sur 16).

Bonds, Clemens et Palmeiro vont continuer à payer longtemps, voire le reste de leur vie, pour avoir fait usage de produits dopants interdits. C’était peut-être leur dernière chance d’accéder au panthéon.

La candidature de Bonds sera à nouveau étudiée en 2025. Mais si on se fie à ce qui s’écrit et se dit partout aux États-Unis, il risque fort d’être ignoré encore une fois.

13 têtes de baseball sur le panel

Les six anciens joueurs membres du comité, autrefois connu comme le Comité des vétérans, sont généralement tous membres du Panthéon du baseball.

Cette année, on retrouvait Greg Maddux, Jack Morris, Ryne Sandberg, Lee Smith, Frank Thomas et Alan Trammell, qui ont tous joué à la même époque que Bonds, Clemens et Palmeiro.

Le comité comptait aussi sept anciens ou actuels gestionnaires dans les ligues majeures, les plus connus étant Paul Beeston, ancien président des Blue Jays de Toronto ; Theo Epstein, architecte des équipes championnes des Red Sox de Boston de 2004 et de 2007 et des Cubs de Chicago de 2016 ; et Kim Ng, directrice générale des Marlins de Miami.

Le panel était complété par un historien du baseball et deux journalistes suivant les activités de la MLB depuis des décennies.

Le résultat du vote a été bien accueilli par une large majorité de gens de la planète baseball.

L’argent, toujours l’argent !

Les cas de Bonds et de Clemens sont particulièrement troublants. Ils possédaient déjà leur billet pour Cooperstown avant de tomber dans la potion magique.

S’ils se disent victimes d’une campagne de dénigrement, ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer.

C’est vrai que le baseball a fermé les yeux au moment où les stéroïdes circulaient allègrement dans les vestiaires.

La course au record du plus grand nombre de circuits en une saison entre Mark McGwire et Sammy Sosa a permis à la MLB de récupérer des milliers d’amateurs qui avaient déserté les stades après la satanée grève des joueurs, en 1994.

McGwire et Sosa ont vu leur salaire gonfler au même rythme que leurs bras.

Ce sombre chapitre de l’histoire du baseball n’a pas empêché l’élection au temple du commissaire de l’époque, Bud Selig.

Ne manquerait plus que les bonzes du baseball ouvrent les portes de Cooperstown à Donald Fehr, qui était directeur général de l’Association des joueurs.

On parle du même homme qui attend de connaître l’identité de son successeur dans l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey pour profiter d’une retraite bien dorée.

Rose est cuit lui aussi

Ces deux personnages ne sont pas plus méritants que Pete Rose, qui a imploré dernièrement le commissaire actuel Rob Manfred de lever la suspension à vie pour gambling que lui a imposée Bart Giamatti en 1989.

Rose savait à quoi il s’exposait. L’interdiction de gager pour les joueurs et les entraîneurs est une règle fondamentale dans tous les sports.

Le premier commissaire du baseball, Kenesaw Mountain Landis, n’a fait ni une ni deux dans la foulée du scandale des White Sox de Chicago.

Malgré un verdict de non-culpabilité de la cour, les huit joueurs des White Sox soupçonnés d’avoir reçu de l’argent pour truquer la Série mondiale qui les opposait aux Reds de Cincinnati en 1919 ont été bannis à vie par Landis.

Le sport doit prendre les moyens de décourager ce genre de chose.