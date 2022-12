MAHEUX, Hélène Boily



Au centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 26 novembre 2022, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée dame Hélène Boily, épouse de feu Joseph-Henri Maheux. Elle demeurait à Saint-Odilon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Gaétane Boulanger), Roger, Bibiane, feu Denis, Guy (Brigitte Giguère) et Christiane (Gilles Lehouillier); ses petits-enfants: Sébastien et Vincent Maheux, Vicky et Julie Vachon, Anne-Marie et Pier-Luc Maheux, Eve et Justin Leblanc ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Raymond (Lousiane Cloutier), feu Angéline (feu Réal Cournoyer), feu Robert (feu Suzanne Mathieu), feu Jean-Marie (Genoise Mathieu), Jeannot (feu Bibiane Drouin), Bernard (Pauline Vachon), Laurette (feu Robert Pistagnési), Jeanne D'arc (Jean-Guy Migneault), André (Jocelyne Lessard), Simon (Micheline Chartier), Cécile (Gérard Fortier), Diane (Ghislain Bélanger) et Damien (Marie-France Bolduc). Elle était la belle-sœur de feu Aurélius (feu Thérèse Giguère), feu Gérard (feu Antoinette Poulin), Renald (Annette Poulin), feu Marie-Paule (feu Armand Poulin), feu Rachelle (feu Louis Vallières), feu Jean-Marie et feu Normand (feu Cécile Thibodeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 8 décembre de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.