DEMERS, Daniel



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Daniel Demers le 9 novembre dernier à St-Donat-de-Montcalm après une bataille de 18 mois contre le cancer. Il était le fils de feu Claude et Claudette Demers. Outre ses enfants, Marily et Nicolas, Daniel laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Josée Gosselin, sa sœur Josée (Patrick McGregor), plusieurs parents et amis très chers mais aussi de nombreux collègues et partenaires d'affaires. La famille recevra les condoléances au complexe funéraireÀ la demande de Daniel, vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à la fondation Pascal T. Lafontaine pour la recherche sur le sarcome (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), un cancer peu fréquent mais implacable qui nécessite des recherches spécifiques : https://www.fondspascaltlafontaineforsarcoma.ca/