Caufield ne dérougit pas

Cole Caufield continue de remplir le filet adverse de façon effrénée. Au cours de ce voyage, il a ajouté trois buts à son dossier. Le voilà maintenant rendu à 15, soit seulement huit de moins que son total de l’an dernier. Et il n’y a que 26 matchs de joués.

Selon les statisticiens de la LNH, chez les joueurs de 21 ans et moins, dans l’histoire du Canadien, il n’y a que Stéphane Richer qui a atteint ce plateau en moins de matchs. C’était en 1987-1988. Il avait maintenu la cadence tout au long du calendrier, atteignant le plateau des 50 buts pour la première fois de sa carrière.

Comme Henri Richard

Tout comme Caufield, Henri Richard avait marqué son 15e but à son 26e match, en 1957-1958. Chez les autres joueurs de 21 ans et moins de l’histoire du Tricolore à avoir marqué 15 buts en moins de 30 matchs, on note Dickie Moore, Gilbert Dionne et Doug Wickenheiser.

D’ailleurs, outre Richer, aucun des autres n’a atteint la marque de 30 buts. Ils avaient soit ralenti ou amorcé la saison dans la Ligue américaine.

Souhaitons donc que ce ne soit pas un mauvais présage pour le meilleur buteur du Canadien, jusqu’ici. On l’a déjà écrit dans ces pages. À ce rythme, il deviendra le premier marqueur de 40 buts du Canadien depuis Vincent Damphousse, en 1993-1994.

Encore une fois, donc, le choix de premier tour du Canadien (15e au total) en 2019 se retrouve en excellente compagnie. À Calgary, dans le cadre de son 100e match dans la LNH, Caufield avait enregistré le 40e but de sa carrière.

Il était devenu le quatrième joueur de l’histoire du Tricolore, en 80 ans, à réussir ce fait d’armes. Maurice Richard (100 buts en 67 matchs), Jean Béliveau (90) et Bernard Geoffrion (90) ont été les seuls à y parvenir plus rapidement que lui.

Les joueurs de 21 ans et moins du Canadien qui ont inscrit 15 buts en moins de 30 matchs dans une même saison

1987-1988 | Stéphane Richer en 25 matchs

1957-1958 | Henri Richard en 26 matchs

2022-2023 | Cole Caufield en 26 matchs

1951-1952 | Dickie Moore en 27 matchs

1991-1992 | Gilbert Dionne en 28 matchs

1982-1983 | Doug Wickenheiser en 28 matchs