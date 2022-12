Ce crime «dégueulasse» au top des priorités de Bonnardel

Presque toutes les recommandations émises il y a un an à la suite de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineures ont déjà été mises en œuvre, se réjouit le ministre de la Sécurité publique, pour qui la lutte à ce type de crime «dégueulasse» est devenue une priorité absolue.

«Comme papa, mais je pense que je parle aussi au nom de toutes les familles, il faut considérer ce fléau comme hyper important. C’est horrible d’imaginer que nos jeunes filles peuvent tomber entre les mains de proxénètes», lance François Bonnardel.

Son cabinet a dévoilé aujourd’hui les premiers résultats du plan d’action établi à la suite des recommandations faites par la Commission spéciale en décembre 2021. On y dresse un bilan très positif, alors que 35 des 37 mesures suggérées sont en cours de réalisation ou complétées. Un budget total de 150 millions $ y a été alloué sur une période de cinq ans.

Les enlever de la rue

Les volets policiers et judiciaires sont sans contredit ceux qui ont donné les résultats les plus concrets et rapides, puisque c’est ceux qui permettent d’enlever des proxénètes de la rue et de les envoyer en prison. L’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP), créée à l’été 2021, a réalisé de nombreuses arrestations au cours de l’année. [voir encadré]

Le taux de condamnation des proxénètes, établi à 66 % entre 2016 et 2021, pourrait être appelé à augmenter dans le cadre de ce plan d’action. Cela dit, il est déjà considéré « très fort dans les circonstances », considère M. Bonnardel.

Sans oublier la prévention

Mais au-delà des mesures coercitives, la prévention demeure la pierre angulaire de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Dans cette optique, le ministre souligne des actions concrètes réalisées depuis un an, notamment la création d’une journée nationale et d’une semaine thématique annuelle, la mise en place d’une vaste campagne de sensibilisation ayant attiré près de 15 millions de visionnements sur les plateformes numériques et un financement de 2,25 millions $ à des organismes.

Après avoir passé quatre ans aux transports, le ministre Bonnardel est à la tête de la sécurité publique depuis un peu plus d’un mois. Malgré son arrivée récente, il assure se sentir d’attaque pour mener de front cette bataille. D’ailleurs, le politicien d’expérience ne ferme pas la porte à vivre une immersion dans le milieu communautaire ou policier afin de mieux cerner le problème.

« C’est un des dossiers qui m’interpellent le plus, lance-t-il. C’est un combat de tous les instants. On touche à des jeunes filles aussi tôt qu’à 12, 13, 14 ans. C’est complètement dégueulasse. »

Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, l’EILP a :

pris en charge 177 dossiers d’enquête ;

réalisé 47 perquisitions ;

effectué 100 arrestations ;

réalisé quatre opérations clients (menant à l’arrestation de 27 individus) ;

déployé 58 policiers supplémentaires.

- Avec la collaboration de Valérie Gonthier