CF Montréal: l’académie féminine avant la ligue professionnelle

Ne voulant pas mettre la charrue avant les bœufs, le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, est pour l’instant contraint de se tenir à l’écart du projet de ligue professionnelle féminine au Canada pour se concentrer sur la création du volet féminin de l’académie.

Questionné à propos du circuit qui verra le jour en 2025, mardi en conférence de presse, le chef de la direction a avoué avoir d’autres priorités en tête. Il a toutefois accepté avec plaisir de discuter avec Diana Matheson, l’une des cocréatrices du projet avec l’étoile du soccer canadien Christine Sinclair.

«On est sorti de la pandémie, du changement de marque et du nom, de la belle année que nous venons de connaître... Il y a une certaine stabilité qu’il faut aller chercher au niveau des finances, a convenu Gervais, qui s’est exprimé en marge du départ de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. J’ai été assez ouvert au niveau des chiffres que je vous ai partagés ; on perd entre 10 et 20 millions $ chaque année. Il faut stabiliser ça absolument avant d’investir dans d’autres projets.»

Évidemment, compter sur une académie pour les jeunes Québécoises permettrait de faciliter ensuite la venue d’un club professionnel à Montréal. Pour l’instant, les Whitecaps de Vancouver et une formation de Calgary ont été confirmés pour le nouveau circuit.

«Ce qu’on veut faire, c’est débuter une académie féminine. C’est quelque chose qu’on souhaite annoncer bientôt. C’est encore en cours, un peu de patience là-dessus», a affirmé Gervais sans parler d’échéancier.

Tendre la main

Le CF Montréal a clairement annoncé ses couleurs en embauchant Amy Walsh comme ambassadrice du soccer féminin cette année. L’ancienne joueuse travaille sans relâche avec Soccer Québec pour mettre sur pied une académie.

Néanmoins, Gervais ne se voit pas embarquer dans le projet à court terme. Rappelons que la ligue de Matheson et Sinclair n'entamera ses activités qu’en 2025. Le Bleu-Blanc-Noir sera au moins là pour épauler.

«C’est sûr que s’il y a une équipe professionnelle à Montréal ou à Québec, on va lui tendre la main pour l'aider de quelconque façon. Bien sûr, à travers l’académie, nous pourrions être un moteur pour générer des talents qui peuvent aller jouer dans cette équipe», a-t-il visualisé.

«Je trouve que c’est une très, très bonne nouvelle: 50 % de la population peut espérer avoir une ligue professionnelle, une plateforme pour pouvoir pratiquer toute l’année, s’améliorer et se développer en tant qu’individu. Je trouve que c’est génial», a ajouté Gervais.

La création du circuit professionnel féminin sera chapeautée par l’organisation Project 8. Il comptera huit équipes pour sa première campagne, qui devrait se tenir entre le mois d’avril et l’automne 2025.

Voyez le point de presse complet de Gabriel Gervais dans la vidéo ci-dessus.