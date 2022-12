L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a tenu, le 1er décembre dernier, au Cabaret du Casino de Montréal, sa 21e soirée-bénéfice annuelle Construire l’espoir au profit de Leucan. C’est un chèque de 75 000 $ qui a été remis à l’organisme, dont la mission est de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Depuis 2001, c’est plus d’un million de dollars qui ont été remis aux enfants malades par l’ACRGTQ grâce à cette soirée, le tournoi de golf annuel et d’autres collectes de fonds. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Steeve Gonthier et Gisèle Bourque, respectivement président du CA et directrice générale de l’ACRGTQ, et Magalie Boudreau, présidente du CA de Leucan.

Retour attendu

Photo fournie par la Tournée des collectionneurs

Après un premier passage réussi en septembre dernier, à l’initiative de la boutique CKB, spécialisée dans la collection de cartes sportives, la Tournée des collectionneurs sportifs sera de retour le samedi 10 décembre au Carrefour Charlesbourg. Yves Gaudet, responsable de la Tournée des collectionneurs promet qu’une soixantaine d’exposants de différentes régions du Québec, dont l’Estrie, Montréal, Mauricie, le Bas-du-Fleuve, la Beauce et la région métropolitaine de Québec, seront au rassemblement prévu à compter de 9 h samedi matin, jusqu’à 15 h au Carrefour Charlesbourg du 8500, boulevard Henri-Bourassa, à Québec. Renseignements : page Facebook de la Tournée ou https://www.ckbcollection.com.

La magie de Noël

Photo fournie par l'OSQ

L’Orchestre symphonique de Québec offrira, le mercredi 14 décembre dès 17 h, au Grand Théâtre de Québec, un nouvel événement-bénéfice pour célébrer la magie de Noël en partenariat avec le Marché de Noël allemand. En plus d’un segment gourmand, vous pourrez assister en exclusivité à une répétition générale de l’Orchestre et de son chœur. Donc, tout d’abord, dans un décor spécialement conçu pour l’occasion et au son du piano, vous pourrez découvrir et déguster au Foyer du Grand Théâtre de Québec, comme le veut la tradition : bretzels, vin chaud, gourmandises, terrines, beignes, alcool d’érable ou saucisses traditionnelles. À compter de 19 h, l’OSQ, sous la direction du chef Jean-Sébastien Vallée, partagera la scène de la salle Louis-Fréchette avec le grand ténor Éric Laporte et le Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec pour nous offrir les grands classiques de Noël. https://www.osq.org/la-magie-de-noel-evenement-benefice/.

En souvenir

Photo fournie par la NASA

Le 7 décembre 1972. Apollo 17, la dernière mission du programme spatial Apollo à emmener des hommes à la surface de la Lune, s’élance du centre spatial Kennedy en Floride. Avec cette mission, la NASA conclut le projet lancé en 1961 par le président John F. Kennedy qui avait pour objectif d’amener des hommes sur la Lune avant 1970. Le chef de la mission, Eugene « Gene » Cernan, a été le tout dernier à marcher sur la Lune. Sur la photo, les membres de la mission : Harrison Schmitt (à gauche), Gene Cernan (assis) et Ronald Evans (à droite).

Anniversaires

Photo d'archives

Horacio Arruda (photo), ex-directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé, 62 ans... Donald Gingras, directeur général de la Fondation des Patros... Nicholas Hoult, acteur britannique (X-Men : le commencement), 33 ans... Mathieu Grondin, comédien québécois, 43 ans... Georges Laraque, ex-attaquant du Canadien de Montréal, 46 ans... Marie-Josée Rouleau, ex-golfeuse professionnelle (LPGA 2000-2001), 52 ans... Larry Bird, joueur de basketball (1979-92 : Celtics), 66 ans... Tom Waits, chanteur, compositeur et acteur américain, 73 ans... Johnny Bench, receveur du baseball majeur (1967-1983 : Reds), 75 ans... Gerry Cheevers, gardien de but LNH et AMH (1961-80), 82 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 7 décembre 2020 : Stanley O’Neill Jr. (photo), 82 ans, franchisé McDonald (Charlesbourg)... 2019 : Jean Frenette, 77 ans, ex-directeur général du Carnaval de Québec, ex-directeur adjoint de l’Office du tourisme de la communauté urbaine de Québec... 2017 : Steve Reevis, 55 ans, acteur américain... 2013 : Édouard Molinaro, 85 ans, réalisateur et scénariste français... 2008 : Guy Rouleau, 43 ans, ancien joueur-vedette de la LHJMQ... 1994 : Jean-Claude Tremblay, 55 ans, ex-défenseur du Canadien et des Nordiques... 1990 : Jean-Paul Lemieux, 86 ans, peintre québécois de renommée internationale... 1990 : Jean Duceppe, 67 ans, comédien québécois.