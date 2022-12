COP15: le Musée des beaux-arts de Montréal est prudent, mais solidaire

Alors que vient de s’ouvrir la Conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) à Montréal et qu’à travers le monde, des œuvres sont vandalisées dans divers musées au nom de l’environnement, le Musée des beaux-arts de Montréal se dit confiant et prêt à recevoir les amateurs d’art entre ses murs à la sécurité resserrée et solidaire à la cause.

«On aimerait être des alliés et non des victimes dans tout cela», a expliqué mercredi Michèle Meier, directrice des communications et du marketing au MBAM, lors du lancement de la programmation 2023-2024 du Musée.

Si des mesures de sécurité préventives supplémentaires ont été mises en place pour cette période particulière, le Musée préfère ne pas les dévoiler au grand public. On peut toutefois parler des sacs à dos que les visiteurs devront désormais laisser au vestiaire et des sacs à main qui subiront une fouille visuelle à l’entrée du Musée.

Dans les salles d’exposition, certaines œuvres sont dotées de vitres supplémentaires, bien qu’il soit difficile de savoir quelles œuvres pourraient être visées par les contestataires.

La porte-parole insiste : «On est sensible à la cause de l’environnement». Elle déplore toutefois les moyens utilisés par certains protestataires au nom de la cause.

Preuve que cela la cause leur tient à cœur : à travers l’exposition L’univers au creux des mains Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone qui sera présentée du 3 juin au 1er octobre 2023, une belle portion sera consacrée au thème de prendre soin du monde que l’on se doit de considérer comme un tout; comprenant les hommes, les animaux et la nature.

Alors qu’une poignée de manifestants ont été vus mercredi matin devant le palais des Congrès, le MBAM ne déplore aucun problème pour le moment.