Coupe du monde de soccer: des quarts de finale de rêve au Qatar

DOHA, Qatar | On est entré dans les choses sérieuses cette semaine avec le début de la phase éliminatoire de la Coupe du monde. La logique a été respectée dans pratiquement tous les duels hormis peut-être la belle victoire surprise du Maroc contre l’Espagne. En quarts de finale, on aura droit à des affrontements presque rêvés et peut-être même à une finale avant la finale. Regardons ça de plus près.

Croatie c. Brésil

Photo AFP

Vendredi 10 h

Brésil

Phase de groupe

Brésil 2 Serbie 0

Brésil 1 Suisse 0

Cameroun 1 Brésil 0

Huitièmes de finale

Brésil 4 République de Corée 1

Joueurs à surveiller

Richarlison 3 buts

Vinicius Junior 1 but 2 passes

Neymar 1 but

Croatie

Photo AFP

Phase de groupe

Maroc 0 Croatie 0

Croatie 4 Canada 1

Croatie 0 Belgique 0

Huitièmes de finale

Japon 1 (1) Croatie 1 (3)

Joueurs à surveiller

Andrej Kramaric 2 buts

Ivan Perisic 1 but 2 passes

Dominik Livakovic 2 buts contres 9 arrêts

Voilà deux philosophies qui s’opposent. Les Croates sont résolument tournés vers le jeu défensif et vers le contrôle du milieu du terrain. Ils n’ont accordé que deux buts en quatre parties depuis le début du tournoi. Les Brésiliens ont eux aussi cédé seulement deux fois, mais dans leur esprit, la meilleure défensive reste encore l’attaque. Ils en ont fait une démonstration éloquente lors de leur match de huitième de finale contre la Corée du Sud au cours duquel ils ont marqué quatre buts en première demie, attaquant continuellement à trois joueurs pour ensevelir les Coréens qui n’y pouvaient rien.

Les Croates sont rugueux, abrasifs, comme la vie dans les Balkans. Seront-ils en mesure d’user de leur force pour ralentir et déranger les Brésiliens? C’est une question sur laquelle il faut méditer, surtout que Neymar, victime d’une entorse à la cheville en phase de groupe, a démontré plus tôt cette semaine qu’il n’avait pas de séquelles et qu’il était en pleine possession de ses moyens. Les Croates ont été finalistes il y a quatre ans et s’ils veulent revivre le même parcours, ils vont devoir trouver un moyen d’éloigner les attaquants brésiliens de la surface de Dominik Livakovic. Face aux Coréens, les joueurs de la Seleção ont eu trop facilement accès à cette portion du terrain et c’est là qu’ils excellent, que les espaces soient petits ou grands. Si la Croatie est en mesure de rester compacte, on risque d’avoir un duel très serré.

Pays-Bas c. Argentine

Photo AFP

Vendredi 14 h

Pays-Bas

Phase de groupe

Sénégal 0 Pays-Bas 2

Pays-Bas 1 Équateur 1

Pays-Bas 2 Qatar 0

Huitièmes de finale

Pays-Bas 3 États-Unis 1

Joueurs à surveiller

Andries Noppert 2 buts contre 15 arrêts 2 blanchissages

Cody Gakpo 3 buts

Denzel Dumfries 1 but 2 passes

Argentine

Photo AFP

Phase de groupe

Argentine 1 Arabie Saoudite 2

Argentine 2 Mexique 0

Pologne 0 Argentine 2

Huitièmes de finale

Argentine 2 Australie 1

Joueurs à surveiller

Lionel Messi 3 buts 1 passe

Julian Alvarez 2 buts

Enzo Fernandez 1 but 1 passe

L’Argentine, c’est la dentelle de Lionel Messi qui n’a rien perdu de sa superbe malgré ses 35 ans. C’est sans doute sa dernière chance de remporter la Coupe du monde et il en est parfaitement conscient. Il est passé près en 2014 en étant finaliste et il a vécu la déception de s’arrêter en huitièmes de finale, il y a quatre ans. Les Argentins ont soulevé le doute quand ils se sont fait battre par l’Arabie saoudite en lever de rideau dans ce qui est la plus grande surprise de ce tournoi. Ils ont ensuite été plutôt convaincants, mais le gardien, Emiliano Martinez doit se montrer rassurant dans un match où il risque d’être plus occupé.

Pour les Pays-Bas, c’est un peu comme si le tournoi commençait maintenant puisqu’ils ont été testés, mais pas encore pleinement. Ils ont été efficaces autant offensivement que défensivement, eux qui n’ont presque rien laissé à leurs adversaires. Andries Noppert est au sommet de son art dans les buts et il sera intéressant de voir comment il se comportera face à un attaquant d’élite. Comme ils ne se sont pas qualifiés en Russie après avoir terminé troisièmes au Brésil en 2014 et deuxièmes en Afrique du Sud quatre ans plus tôt, c’est le tournoi de la rédemption pour eux.

Maroc c. Portugal

Photo AFP

Samedi 10 h

Maroc

Phase de groupe

Maroc 0 Croatie 0

Belgique 0 Maroc 2

Canada 1 Maroc 2

Huitièmes de finale

Maroc 0 (3) Espagne 0 (0)

Joueurs à surveiller

Yassine Bounou 1 but accordé 2 blanchissages

Hakim Ziyech 1 but 1 passe

Sofiane Boufal 4 Tirs

Portugal

Photo AFP

Phase de groupe

Portugal 3 Ghana 2

Portugal 2 Uruguay 0

Corée du Sud 2 Portugal 1

Huitièmes de final

Portugal 6 Suisse 1

Joueurs à surveiller

Bruno Fernandes 2 buts 3 passes

Gonçalo Ramos 3 buts 1 passe

Joao Felix 1 but 2 passes

C’est un choc plus qu’intéressant entre deux équipes diamétralement opposées. D’un côté, on a le Maroc qui n’a accordé qu’un seul but en quatre matchs. Et encore, c’était un but contre son camp dans la rencontre face au Canada. Yassine Bounou a été parfait jusqu’à maintenant. Il n’a même pas cédé dans la séance de tirs au but contre l’Espagne en huitièmes de finale. Les Marocains y croient et sont déterminés. Surtout, ils font montre d’une discipline défensive à toute épreuve jusqu’à maintenant et on a envie de voir jusqu’où ça peut les mener. Ils entrent en territoire inconnu puisque c’est la première présence de leur histoire en quarts de finale de la Coupe du monde. Ils ont le Maroc, mais aussi tout le monde arabe et l’Afrique derrière eux et ça, ça peut drôlement chauffer un stade.

Les Portugais ont quant à eux fait des feux d’artifice en attaque depuis deux semaines avec une production de douze buts en quatre rencontres. Et tout ça malgré le fait que Cristiano Ronaldo soit en train de passer à côté de son tournoi qui est peut-être celui de la dernière chance dans son cas. Il était même substitut il y a quelques jours contre la Suisse. Le Portugal va certainement mettre à l’épreuve la formidable machine défensive marocaine, ce qui va nous donner un duel qui sera soit très intéressant ou fort décevant. La question est de savoir si on aura droit à une partie d’échecs. Si c’est le cas, on va se régaler.

Angleterre c. France

Photo AFP

Samedi 14 h

Angleterre

Phase de groupe

Angleterre 6 Iran 2

Angleterre 0 États-Unis 0

Pays de Galles 0 Angleterre 3

Huitièmes de finale

Angleterre 3 Sénégal 0

Joueurs à surveiller

Bukayo Saka 3 buts

Marcus Rashford 3 buts

Harry Kane 1 but 3 passes

France

Photo AFP

Phase de groupe

France 4 Australie 1

France 2 Danemark 1

Tunisie 1 France 0

Huitièmes de finale

France 3 Pologne 1

Joueurs à surveiller

Kylian Mbappé 5 buts 2 passes

Olivier Giroud 3 buts

Ousmane Dembélé 2 passes

On a mentionné une possibilité de finale avant la finale, c’est de cet affrontement qu’on parlait. C’est dommage de savoir qu’au terme de cette rencontre, l’une des deux équipes les plus intéressantes du tournoi rentrera à la maison. D’un côté, on a les Bleus qui veulent défendre leur titre de Champions du monde et de l’autre, on a les Trois Lions qui attendent un titre majeur depuis 1966. Et aussi bien le dire, il est difficile de savoir qui en sortira vainqueur tant les deux équipes ont bien joué depuis le début du tournoi. D’un côté, il y a l’Angleterre qui a trois jeux blancs en quatre sorties en plus d’avoir marqué une tonne de buts et de l’autre, il y a la France méthodique et efficace dans tous les aspects du jeu.

Certes, les Bleus ont l’avantage de compter sur le joueur le mieux positionné pour remporter le titre de joueur par excellence en Kylian Mbappé. Il joue comme un véritable magicien et il semble capable de tout faire sur le terrain. Il est surtout difficile à arrêter même s’il donne parfois l’impression d’arrêter le temps. Et il est bien entouré avec des acteurs de soutien comme Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Hugo Lloris. Mais on pourrait nommer l’équipe au complet. Chez les Anglais, le fer de lance est Harry Kane et il se met au service de ses coéquipiers puisque malgré son talent autour du but adverse, ce n’est pas lui qui mène son équipe au chapitre des buts. Les Anglais possèdent aussi une défensive de haut niveau. On vous le dit, c’est un duel entre deux adversaires de haut vol et ça risque d’être un des meilleurs matchs du tournoi. Si vous n’avez qu’une partie de la Coupe du monde à regarder, on vous suggère fortement d’être devant votre télé pour celle-ci.