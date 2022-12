Dans la vitrine de la NFL

Matthew Bergeron bénéficiera d’une vitrine rarement offerte aux joueurs québécois lorsqu’il prendra part au Senior Bowl, devant une panoplie d’entraîneurs et de recruteurs de la NFL.

À Mobile, en Alabama, le bloqueur de l’Orange de l’Université de Syracuse fera partie de cette étape clé avant le repêchage du printemps. Le Senior Bowl regroupe les meilleurs espoirs aux États-Unis qui ont terminé leurs années d’admissibilité universitaire.

L’athlète de Victoriaville participera au match qui se déroulera le 4 février, ainsi qu’aux entraînements durant les jours précédents en étant dirigé par des entraîneurs de la NFL. Il deviendra seulement le deuxième Québécois à prendre part au Senior Bowl, présenté sur les ondes de NFL Network.

« Je suis choyé de vivre cette expérience que peu de joueurs de chez nous ont l’occasion de vivre. Je me sens reconnaissant », a-t-il confié au Journal lors d’un entretien.

Il y a deux ans, le demi de coin Benjamin St-Juste avait profité de l’invitation au Senior Bowl pour se faire remarquer et ainsi augmenter sa valeur au repêchage. Il avait ensuite été sélectionné en troisième ronde par les Commanders de Washington.

« St-Juste avait dominé au Senior Bowl. Il s’était mis en excellente position pour le repêchage et j’aimerais suivre ses traces. Je veux exceller comme il l’a fait », a souligné Bergeron, bien au fait de l’impact du Senior Bowl sur son avenir.

« Ça m’excite et ça me motive de voir que quelqu’un de chez nous a performé comme ça contre des prospects sérieux de la NFL », a-t-il ajouté.

Plusieurs étapes

Il est souvent cliché d’affirmer, avant une série d’événements importants, qu’il faut attaquer la charge de travail un jour à la fois.

Peu importe, c’est l’approche qui a toujours servi Bergeron et qu’il continuera d’adopter plutôt que de voir trop loin devant.

Car après le Senior Bowl, il sera invité au camp d’évaluation (Combine) de la NFL, qui regroupe annuellement quelque 300 espoirs à Indianapolis, au début de mars. Suivra ensuite son Pro Day, un entraînement individuel devant des recruteurs sur le campus de Syracuse, à une date qui demeure à déterminer. Le repêchage se déroule du 27 au 29 avril.

« La prochaine étape c’est l’entraînement et après, c’est le Senior Bowl. Si je commence à me dire tout de suite qu’il faut que je performe au Senior Bowl, puis après au Combine et ensuite au Pro Day, ça amène beaucoup de pression inutile.

« C’est comme ça que j’ai géré mon parcours dans la NCAA parce que le stress pouvait venir de partout, mais je restais concentré sur un seul objectif à la fois », a-t-il rappelé sagement.

Espoir bien classé

Les opinions des analystes varient par rapport à la valeur de Bergeron au repêchage, mais plusieurs considèrent qu’il pourrait entendre son nom avant la fin de la troisième ronde.

Le site analytique Pro Football Focus le classe comme 97e meilleur espoir. L’équipe de Bleacher Report va jusqu’à le positionner au 33e rang.

Pro Football Network joue entre les deux eaux en établissant Bergeron au 59e échelon.

Saison couronnée de succès à Syracuse

Après trois saisons difficiles, Matthew Bergeron se réjouit d’avoir pu terminer son parcours universitaire à Syracuse sur une note positive en aidant son équipe à se qualifier pour un Bowl dans le temps des Fêtes. Reste à décider s’il y participera.

L’Orange participera à un premier Bowl en division 1 de la NCAA depuis 2018, quand l’équipe se mesurera aux Gophers de l’Université du Minnesota, le 29 décembre, dans le cadre du Pinstripe Bowl au Yankee Stadium.

L’ancien des Filons du Cégep de Thetford a longtemps rêvé d’un tel moment, mais il balance entre la tête et le cœur.

De plus en plus de joueurs qui sont reconnus comme de bons espoirs au repêchage choisissent de faire l’impasse sur la saison des Bowls, question de réduire le risque de blessures et de mettre toutes leurs énergies sur le processus éreintant qui mène au repêchage de la NFL.

« En ce moment, je débats encore les pour et les contre. Le processus du repêchage est long, mais j’ai le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et entraîneurs dans tout ça, donc je suis vraiment chanceux », a-t-il mentionné.

Tout un revirement

Même s’il ne sait pas encore s’il sera du Pinstripe Bowl aux côtés des siens, Bergeron peut déjà savourer le fait qu’il a aidé le programme à retrouver ses lettres de noblesse avec un dossier de 7-5, après des saisons perdantes de 5-7, 1-10 et 5-7, de 2019 à 2021.

« Je suis vraiment fier de ce qu’on a accompli comme leaders avec le programme. On a vécu trois saisons remplies de défaites et c’était difficile, mais on a fait un bon travail pour changer l’état d’esprit de tout le monde. »

Parmi les capitaines

À Syracuse, le jeune homme de 22 ans était loin d’être un joueur parmi tant d’autres. Dominant sur le terrain et apprécié dans le vestiaire, il a été élu parmi le groupe de capitaines par ses coéquipiers, avant la saison.

C’est un rôle qu’il a apprécié au plus haut point et, quoiqu’il advienne par la suite, Bergeron n’est pas près d’oublier son passage formateur à Syracuse.

« En quatre ans ici, j’ai tellement de souvenirs, qu’ils soient bons ou mauvais, et qui m’ont construit en tant que joueur. Toute ma vie, je vais raconter des histoires que j’ai vécues ici, au point où les gens autour de moi vont être tannés de les entendre ! Les relations avec les coéquipiers dépassent le terrain et plusieurs seront mes amis à vie. »