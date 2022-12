Équité salariale: QS veut le règlement des 300 000 plaintes qui traînent

Québec solidaire demande au gouvernement Legault de poser un « geste féministe » et de régler les plaintes d’équité salariale qui traînent depuis 2010 avant les négociations du secteur public. Au moins 30 000 personnes sont concernées.

« Alors qu’on passe notre temps à se péter les bretelles pour dire qu’on est une société égalitaire, il y a des dizaines de milliers de femmes qui attendent depuis près de 13 ans qu’on les paye au bon salaire ! » déplore la députée solidaire Christine Labrie.

Au Québec, les employeurs doivent assurer l’équité salariale entre les emplois à prédominance féminine et les jobs à prédominance masculine équivalents.

L’État n’y échappe pas et a même un devoir d’exemplarité, plaide l’élue de Sherbrooke. Des centaines de plaintes datant de 2010 ne sont toujours pas réglées et touchent plusieurs catégories d’emploi, des hygiénistes dentaires aux agentes administratives, en passant par les secrétaires médicales et juridiques.

Marchandage

Christine Labrie interpelle la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. « La CAQ a une démonstration à faire quand ils disent qu’ils sont pour l’égalité entre les hommes et les femmes, on attend encore des démonstrations concrètes de ce discours-là qu’ils tiennent », insiste la députée.

Elle craint que les plaintes d’équité salariale non réglées ne fassent encore l’objet de marchandage dans le cadre des prochaines négociations du secteur public.

Ce fut le cas lors des derniers pourparlers entre Québec et ses employés.

« Je ne vous cacherai pas que le gouvernement a tenté de barguiner les plaintes de maintien des préposés aux bénéficiaires dans le cadre de la négociation », affirme Josée Marcotte, vice-présidente à la Fédération de la santé et des services sociaux – CSN.

Uniquement dans le réseau de la santé, 30 000 personnes sont touchées par les plaintes non traitées depuis 2010, insiste-t-elle.

Des salaires à l’ère des dactylos !

Rien pour aider au recrutement et à la rétention du personnel administratif, aussi frappé par la pénurie de main-d’œuvre.

Mme Marcotte précise que l’exercice d’équité salariale des employées du secteur bureau date de 2001. À l’époque, elles travaillaient avec une dactylo et depuis, l’évaluation de leur tâche n’a pas été modifiée.

« On n’est pas juste à l’ère des fax malheureusement dans le secteur public, pour les femmes qui travaillent dans le secteur bureau, elles ont un salaire à l’ère des dactylos ! dénonce-t-elle. On perd des gens, on n’est pas capable de les attirer entre autres à cause du salaire qui est discriminatoire. »