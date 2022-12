DUBÉ, Diane



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 novembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Diane Dubé, épouse de monsieur Robert Beaucage-Mercier. Elle était la fille de feu madame Albina Stroud et de feu monsieur Robert Dubé. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMadame laisse dans le deuil son époux monsieur Robert Beaucage-Mercier; ses enfants Linda Beaucage-Mercier (Denis Proulx); Christian Beaucage-Mercier; Jean Beaucage-Mercier; sa petite-fille Amélie. Elle était la sœur de feu Jean-Pierre Dubé (Lorraine Gosselin), feu Luc Dubé (Lise Marcoux), feu Jacques Dubé (Nicole Côté), feu André Dubé, feu Carole Dubé (Charles Martel). Sont aussi attristés par son départ plusieurs nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier pour les bons soins prodigués, l'unité des soins palliatifs du Jeffery Hale particulièrement le Dre Pascale Bernard et l'infirmier-chef Michel Lirette ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans-Beauport et de la résidence Auberge aux 3 Pignons. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, ave Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 téléphone 418-683-8666 www.cancer.ca. ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, ave Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 téléphone 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.