Filion de retour face au Phoenix

RIMOUSKI | Bonne nouvelle dans le camp de l’Océanic de Rimouski alors que l’attaquant de 20 ans, Xavier Filion, effectuera un retour au jeu ce jeudi lors de la visite du Phoenix de Sherbrooke au Bas-Saint-Laurent.

L’ancien des Remparts était sur la touche depuis le 15 octobre en raison d’une blessure à un pied subie à Rouyn-Noranda. « Nous aurons enfin nos trois joueurs de 20 ans. C’est un joueur important qui peut jouer autant en avantage qu’en désavantage numérique », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. Le numéro 23 montrait une fiche de six points en neuf matchs au moment de sa blessure.

Trois gros entraînements cette semaine

Serge Beausoleil a dirigé trois gros entraînements cette semaine en préparation pour le duel de jeudi contre l’une des puissances de la LHJMQ, le Phoenix de Sherbrooke. « Toutes les équipes sont fatiguées à ce stade-ci de la saison. Ce n’est pas une excuse. Ça faisait du bien de rouler avec quatre paires de défenseurs et quatre trios à l’entraînement. C’est la première fois de la saison que nous avons nos huit défenseurs en santé ».

Roy et Hinds en uniforme

Dans le camp du Phoenix, l’espoir du Canadien, Joshua Roy et l’ex-défenseur de l’Océanic, Tyson Hinds, disputeront un dernier match avant de se diriger vers Moncton pour participer au camp final de sélection d’Équipe Canada Junior qui débutera vendredi.

Des hauts et des bas chez les gardiens

Alors qu’on aurait pu penser que Gabriel Robert obtiendrait le départ face au Phoenix à la suite de sa brillante performance samedi dernier à Gatineau, Serge Beausoleil, a indiqué que sa décision n’était pas prise, mercredi midi.

« Historiquement, Hamrla a de bons matchs contre Sherbrooke. On ne performe pas à la hauteur de nos attentes chez nos gardiens. On est pourtant nez à nez avec Québec et Gatineau pour les chances de marquer contre nous. Les gars font un bon boulot, mais il faut un peu plus de régularité de la part de nos gardiens. Ils font des arrêts clés, mais ils accordent des buts qu’ils ne devraient pas. C’est ce qu’il faut diminuer », a commenté le pilote en chef à propos de ses cerbères de 19 ans.

Le pourcentage d’arrêt des deux hommes masqués de l’Océanic est de .874 pour Robert et de .866 pour Hamrla qui est un choix de 3e ronde des Hurricanes de la Caroline en 2021.

En bref

L’attaquant Jacob Mathieu est maintenant le seul blessé dans le camp de l’Océanic. Les joueurs affiliés Alexandre Lefebvre et Cam Thomson sont de retour dans leur équipe respective. Ils ont rendu de fiers services à l’Océanic la semaine dernière.