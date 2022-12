Fleur de Lys: le chantier lancé en janvier, les premiers résidents espérés dans deux ans

Après des années d’anticipation, le groupe Trudel lancera le chantier de la revitalisation du site de Fleur de Lys en janvier prochain dans le but d’accueillir ses tout premiers résidents au début 2025.

« Nos devoirs sont complétés. On tombe en phase de réalisation », annonce fièrement Jonathan Trudel, vice-président exécutif de Trudel Corporation, dans une entrevue avec Le Journal mercredi.

Photo Dominique Lelievre

Malgré le contexte inflationniste, la pandémie et un changement d’administration municipale avec qui il a fallu établir de nouveaux liens, « on a réussi vraiment à assembler toutes les pièces du casse-tête dont on avait besoin pour pouvoir aujourd’hui annoncer que Fleur de Lys, c’est officiellement démarré », se félicite l’homme d’affaires.

« Le montage financier est complété, le zonage est en place, la consultation publique a été accomplie avec beaucoup d’intérêt », explique-t-il.

« C’est très emballant, c’est vraiment une grande étape pour nous qui vient d’être franchie », dit celui qui est propriétaire du centre commercial avec son frère William depuis 2018.

Début janvier

L’adoption par la Ville en octobre du PPU du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne a fourni les dernières réponses requises pour aller de l’avant. Il ne reste que les permis de construction finaux de la Ville, attendus incessamment.

Les premiers jours de 2023 marqueront donc l’ouverture du chantier officiel des premières constructions résidentielles à Fleur de Lys, en plus de la bonification de la galerie marchande. La première étape consistera à procéder à de l’excavation.

« C’est une phase résidentielle de près de 500 logements qui va être jumelée à d’autres phases d’environ le même nombre d’unités qui vont arriver successivement à quelques mois d’intervalle. [...] Quelque part au début de l’année 2025, nos 500 premiers résidents vont pouvoir vivre à Fleur de Lys », selon M. Trudel.

Rappelons que du travail a déjà été accompli dans les derniers mois, alors qu’environ le quart de la superficie de la galerie marchande a été déconstruite. En septembre 2021, le nouveau campus universitaire de l’UQTR accueillait ses premiers étudiants dans l’ancien magasin Sears.

750 M$

Avec le contexte économique, le promoteur reconnaît qu’il a fallu « réfléchir différemment », mais n’envisage pas de couper dans le projet. Ce dernier est cependant « en constante évolution ». Il est toujours évalué à 750 millions $.

Le gouvernement du Québec investit 43 millions de dollars dans l’aventure.

Sur sept ans et en de multiples phases, le mégaprojet prévoit à terme la construction d’environ 2000 unités locatives de toutes les tailles et les gammes de prix. La hauteur des immeubles « va jouer entre quatre à 14, 15 étages », en plus d’une tour de 20 étages, selon M. Trudel.

« On travaille activement pour intégrer un volet de logement social », soutient-il.

Vaste site

Il parle d’un « morceau de ville », véritable milieu de vie de près de 3 millions de pieds carrés avec des espaces commerciaux, des services, des parcs, de nouvelles rues et des aménagements pour la mobilité active.

« Ce morceau-là va avoir des usages où tout le monde va pouvoir y trouver son compte, se réaliser, s’accomplir, se divertir, vivre en communauté, faire de l’exercice », énumère M. Trudel.

Près de 150 personnes se sont déjà qualifiées sur une « liste prioritaire » afin de pouvoir choisir leur unité lors de la mise en location.

L’adresse vivre@fleurdelys.com a été créée afin de recevoir les demandes et les commentaires.

La société Trudel dit vouloir présenter tous les détails du projet au public au printemps prochain.