«J’ai perdu mon bébé» à Canal Vie: briser les tabous entourant le deuil périnatal

Marie-Josée Gauvin brise les tabous entourant le deuil périnatal dans le bouleversant, mais nécessaire documentaire J’ai perdu mon bébé.

L’animatrice radio s’ouvre, comme elle l’avait fait auprès de ses auditeurs, à propos de la petite fille très malade qu’elle a «dû laisser s’envoler», trois mois après sa naissance. Elle a aussi fait deux fausses couches par la suite, puis est devenue mère d’une autre petite fille qui grandit à vue d’œil, en pleine santé.

Elle confie que ses deuils périnataux l’ont plongée dans la honte et la culpabilité, des sentiments difficiles qui résonnent également chez ses invités, dont deux figures bien connues, Ingrid St-Pierre et Marie-Ève Janvier. Ils ont accepté de partager leur souffrance et les clés de leur guérison.

Au piano, Ingrid St-Pierre livre sa chanson Monoplace, qui parle d’une de ses deux fausses couches, nous tirant une larme. Mère de deux enfants, l’auteure-compositrice-interprète a ressenti elle aussi de la honte et un «profond sentiment d’échec» de ne pas avoir mené à terme toutes ses grossesses.

Marie-Eve Janvier a pu compter sur Jean-François Breau, qui lui a dit qu’elle n’avait pas à se sentir coupable des fausses couches avec lesquelles elle a dû composer. «Ce n’est pas de ta faute, c’est la vie qui veut ça de même», dit-il à Marie-Josée Gauvin, aux côtés de la femme de sa vie. Heureusement, la petite Léa a maintenant une sœur, Laurence, appelée affectueusement «Lolo», qui apporte beaucoup de joie à ses parents artistes.

Ingrid St-Pierre regrette de s’être coupée de son conjoint pour vivre ses fausses couches. Elle aurait souhaité «être plus douce» avec elle-même à travers ces épreuves.

Un deuil plus commun qu’on le croit

Beaucoup de femmes à travers le monde sont touchées par le deuil périnatal, jusqu’à quatre ou cinq grossesses se terminant malheureusement par des fausses couches, rappelle dans le documentaire l’infirmière et chercheuse spécialisée en deuil périnatal Francine De Montigny. Ça fait beaucoup de femmes et de familles touchées pour une souffrance si peu abordée.

Les témoignages de femmes courageuses qui s’ouvrent sur les fausses couches à répétition qu’elles ont dû traverser sont touchants. Julie et Andréa, deux amies qui s’épaulent, ont vécu ces revers de la vie, mais elles n’ont pas lâché et leurs réflexions permettent de mettre en perspective que des ressources existent et qu’il est nécessaire de mieux les financer, car perdre un fœtus est un deuil à part entière.

Les conjoints vivent aussi de la détresse, car comme leur amoureuse ils avaient des rêves pour cet enfant qui devait grandir avec eux.

Mélanie, elle, a renoncé à être mère après trois fausses couches, dont la dernière qui a failli lui coûter la vie en raison d’une hémorragie. L’équipe médicale n’a pas pu sauver son petit Gabriel, dont elle conserve précieusement une photo prise au bloc opératoire et les empreintes de ses petits pieds. Elle ne sera pas mère, mais elle aussi rend hommage à son homme qui l'a beaucoup soutenue.

Produit par Zone3 et réalisé par Isabelle Tincler, le documentaire J’ai perdu mon bébé sera diffusé le 12 décembre, à 20 h, à Canal Vie.