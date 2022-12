Jets: Laurent Duvernay-Tardif pourrait jouer dimanche

Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif a de bonnes chances de jouer dans la NFL pour la première fois cette saison, puisqu’il a été promu au groupe principal des Jets de New York, mercredi.

La formation de la Grosse Pomme a annoncé que le nom du joueur de ligne offensive Max Mitchell avait été placé sur la liste des blessés non reliés au football et que «LDT» prendra ainsi sa place.

Le vétéran de 31 ans s’est entendu le 18 novembre pour rejoindre l’équipe d’entraînement des Jets. Il avait précédemment joué sept rencontres pour cette organisation en 2021, avant de faire une croix sur le début de campagne suivant pour se concentrer sur ses études de médecine.

Les hommes de l’entraîneur-chef Robert Saleh affronteront dimanche les Bills à Buffalo. C’est à cet endroit que Duvernay-Tardif a disputé son dernier match dans le circuit Goodell, le 9 janvier 2022. Les Jets s’étaient inclinés par la marque de 27 à 10.

Von Miller: le pire se confirme

Photo AFP

Le secondeur-vedette des Bills de Buffalo Von Miller a été opéré mardi pour traiter une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit et sa saison est terminée.

Son entraîneur-chef Sean McDermott a confirmé la nouvelle le lendemain.

D’après ce qu’a rapporté le réseau NFL Network, initialement, les résultats d’imagerie par résonnance magnétique n’avaient pas révélé une blessure de ce type; l’organisation des Bills parlait de déchirure du ménisque et d’une absence allant de quatre à six semaines. Cependant, au cours de l’intervention chirurgicale visant à nettoyer des cartilages et à replacer le ménisque, les spécialistes ont découvert le ligament rompu.

Pour les Bills, premiers de la section Est de l’Association américaine de la NFL avec neuf gains en 12 rencontres, il s’agit d’une lourde perte. Ayant subi une blessure identique en 2013, Miller a réussi huit sacs du quart cette année, un sommet d’équipe. Il est tombé au combat quand un rival des Lions de Detroit a chuté sur sa jambe pendant un affrontement tenu le jour de l’Action de grâce aux États-Unis.

Buffalo accueillera les Jets de New York, dimanche.