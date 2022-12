La réalisation d’un rêve pour Johnathan Kovacevic

SEATTLE | Charles Saidon-Courtois, un des responsables des communications chez le Canadien, tenait une rondelle du Kraken dans ses mains dans le vestiaire de l’équipe adverse. C’était la rondelle du premier but dans la LNH de Jonhathan Kovacevic.

• À lire aussi: Le CH l’emporte à Seattle malgré le premier but de Wright

Les yeux de Kovacevic s’illuminaient quand il regardait l’objet noir avec le logo du Kraken.

« J’étais tellement heureux quand j’ai vu la rondelle rentrer, j’y pensais depuis longtemps à ce premier but, a dit avec le sourire Kovacevic. J’avais le sentiment que j’obtenais mes chances. Je devenais parfois un peu nerveux. C’est un rêve de jouer un premier match, c’est un autre rêve de marquer un premier but. Mais c’est encore mieux quand tu le fais dans une victoire. »

En première période, le défenseur de 25 ans a déjoué le gardien Martin Jones d’un tir balayé sur réception après une passe de Michael Matheson. Kirby Dach a obtenu l’autre passe sur ce jeu.

« On commençait à l’agacer à l’intérieur du vestiaire sur le fait qu’il n’avait toujours pas de but dans la LNH, a mentionné Jake Allen. Il vient de briser la glace. C’est bien de voir ça. Il n’a pas eu le chemin le plus facile pour atteindre la LNH. Il a fait les efforts nécessaires pour y arriver. Je suis heureux pour lui. Il joue bien pour nous. »

Une bonne personne

Martin St-Louis avait aussi le sourire dans le visage en parlant de Kovacevic.

« C’est spécial, Kovy n’a pas eu la route la plus traditionnelle pour atteindre la LNH, a souligné l’entraîneur en chef. Il a joué dans une université américaine à Merrimack, il s’est fait réclamer au ballottage par le Canadien cette année. Je connais un peu son passé et j’ai appris à connaître le jeune. Il est un très bon joueur de hockey, mais une encore meilleure personne. Je suis content pour lui. »