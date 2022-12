La saison finale de «Nous» sur Club illico dès jeudi: Camille ne décolère d'avoir été trahie par ses parents

Douze nouveaux épisodes de la série «Nous» débarquent sur Club illico ce jeudi, replongeant les téléspectateurs dans la vie intense de Camille, Alexis, Anaïs, Margaux et Thibault, cinq vingtenaires que le destin a réunis 24 ans après leur naissance survenue en même temps et au même hôpital.

Dans le premier épisode de cette ultime saison – Québecor Contenu a débranché «Nous» pendant le tournage, avant que l'équipe remporte le Gémeaux de la meilleure série dramatique annuelle en septembre dernier –, on retrouve Camille (Marianne Fortier), qui ne décolère pas d’avoir été trahie par ses parents Anne (Élise Guilbault) et Claude (Marc Béland) concernant son frère jumeau, qu’elle croyait mort. Diego a été abandonné à la naissance parce qu’il était trisomique, un choix douloureux qui cause bien des remous maintenant que le secret a été révélé.

Pour Camille, il n’y a pas de paix possible avec ses parents. Aussi, elle s’installe au Nous, l’édifice au cœur des intrigues concoctées par l’autrice Dominick Parenteau-Lebeuf.

Camille se retrouve elle-même au cœur d’un dilemme. Après tout, elle a rencontré Diego et ses parents adoptifs sans révéler sa véritable identité. Souhaitant tisser des liens avec Diego, comment s’y prendra-t-elle pour expliquer son propre mensonge?

Rappelons que Claude avait repris contact avec Diego 12 ans auparavant, se liant d’amitié avec ses nouveaux parents, et ce, sans le dire à sa Anne, ce qui a fragilisé leur couple quand cette dernière l’a appris. Anne, qui trouvera du réconfort auprès de Louis (Patrick Goyette), le père de Margaux (Laetitia Isambert), a d’ailleurs élu domicile dans l’appartement qu’occupait Camille au sous-sol de la résidence familiale.

Dans les nouvelles intrigues, Camille demande à son amoureux Alexis (Nicolas Fontaine) de «vivre dans la vérité totale», mais ce dernier, qui s’occupe maintenant de la direction des opérations aux Caboches vertes, compose difficilement avec la nouvelle énergie de sa blonde. Il pourra heureusement se concentrer sur sa passion pour les miniatures.

Un calvaire pour Thibault

Disons que la gang a beaucoup de soucis dans cette deuxième saison réalisée par Yannick Savard. Thibault (Kevin Ranély) se relève difficilement du viol dont il a été victime et sa mère Madeleine (Marie Charlebois) l’incite à porter plainte. Heureusement, les amis feront front commun pour le soutenir, surtout Anaïs (Chanel Mings) qui, elle, aura encore du fil à retordre avec son père distant, Carl (Jean-Moïse Martin).

Le deuil de Margaux, qui a perdu sa mère Gabrielle-Aimée (Macha Limonchik), demeure douloureux et elle ne sera plus certaine d’avoir des papillons pour le beau – mais toxique – Guillaume (Philippe Thibault-Denis). La consommation de drogue pourrait aussi jouer des tours à la fragile DJ.

Une nouvelle série en chantier

Dominick Parenteau-Lebeuf se remet de la fin hâtive de «Nous», série qui devait s’étirer sur cinq saisons, en s’intéressant tour à tour aux cinq protagonistes principaux.

«Même s’il n’y a pas d’autres saisons, chaque personnage arrive à une forme de conclusion. Ce sont des fins ouvertes pour la plupart, car la vie n’est jamais fermée!» a-t-elle souligné. L’autrice avait énormément de matériel dans son ordinateur pour continuer son œuvre célébrant l’amitié et la solidarité.

Elle développe déjà une minisérie, toujours pour Duo Productions, sa rencontre avec la productrice et autrice Anne Boyer – devenue une bonne amie – s’avérant fructueuse et inspirante. «J’ai commencé à écrire la bible, qui fait 25 pages, je rencontre Anne sous peu et on n’est pas encore en développement avec un diffuseur, mais le chantier progresse», a-t-elle révélé.

Quant à la première saison de «Nous», TVA la relayera dès janvier prochain. Qui sait, si le public est au rendez-vous sur la chaine généraliste, peut-être ressuscitera-t-on la série?