L’amour sur Tinder, est-ce une avenue sécuritaire pour trouver l’âme sœur ?

Je suis une femme en début de soixantaine. À l’époque où j’étais en plein exercice de ma carrière, les réseaux de rencontre n’existaient pour ainsi dire pas. J’étais en couple depuis vingt ans quand mon dernier conjoint est décédé subitement. Ce fut un choc, car ayant vécu un cancer du sein, j’étais considérée comme celle devant partir la première.

J’ai traversé mon deuil en me disant que ma vie amoureuse avait touché à sa fin et que j’allais devoir vivre la dernière partie de ma vie en solitaire. Je ne peux pas vous dire que ça me peinait outre mesure, vu que je considérais avoir eu une belle vie. Mon fils avait beau me dire que j’étais une femme à hommes et qu’il fallait que je trouve quelqu’un à aimer, je ne le croyais pas, jusqu’à ce que ma réalité me frappe en pleine face : je m’ennuie toute seule chez moi.

Une amie qui a trouvé un conjoint sur Tinder il y a six ans me presse d’y mettre mes coordonnées pour amorcer ma recherche, mais je suis réticente. Tout à coup je tombe sur un malade qui veut juste coucher avec moi ? Je ne m’en remettrais jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Louise, mais j’aimerais avoir votre avis.

Autrement, vers quoi est-ce que je devrais me tourner pour rencontrer quelqu’un ? Mon cercle d’amies est majoritairement composé de femmes seules, et celles qui sont en couples ne m’invitent plus depuis le décès de mon conjoint. Probablement parce qu’elles ont peur de se faire voler le leur. Pourriez-vous lancer un appel public pour que les femmes ayant trouvé un conjoint sur Tinder acceptent de se dévoiler pour que je sache si la moyenne est positive ou négative ? Même si Tinder a célébré dans les pages de votre Journal sa décennie au service des gens esseulés, ça ne me convainc pas de sa pertinence et ça ne calme pas mes craintes.

Femme seule qui voudrait être deux

Ça n’existe pas, la garantie universelle de succès en matière de rencontre humaine. J’ai autour de moi autant d’expériences positives que d’expériences négatives avec les réseaux sociaux de rencontre. C’est certain qu’il faut avoir un certain goût pour le risque avant de plonger et de s’identifier comme étant une personne en quête d’un(e) compagnon(pagne) de vie. À vous de savoir ce qui crie le plus fort en vous : la peur de plonger ou l’envie irrépressible d’être à deux.