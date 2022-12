LASSO Montréal : les deux têtes d'affiche sont maintenant connues

Après une première édition qui a rassemblé plus de 35 000 personnes l’été dernier, le festival LASSO Montréal annonce son grand retour pour 2023 avec ses deux têtes d’affiche: Kane Brown et Chris Stapleton.

Kane Brown sera la vedette du premier soir de l’édition 2023 de LASSO, le 18 août. L’artiste de Nashville a été le premier à se retrouver simultanément en première place des cinq principaux palmarès country de Billboard. Huit chansons qu’il a lancées successivement se sont toutes placées en tête du palmarès Country Airplay de Billboard.

Le lendemain, ce sera au tour de Chris Stapleton de revenir enflammer les planches. Le populaire chanteur du Kentucky, qui vient de remplir le Centre Bell en septembre, clôturera le festival, le samedi soir. Stapleton a été déclaré l’auteur-compositeur-interprète de la décennie par l’Academy of Country Music. Son premier album, Traveller (2015), a été l’album country le plus populaire de la décennie, selon Billboard.

Selon les organisateurs de LASSO, la première édition de cet été a été «un énorme succès». «Les réactions intensément positives des spectateurs étaient tangibles et les musiciens ont été époustouflés par l’énergie du public québécois. Montréal est désormais une ville de musique country, et LASSO Montréal s’est immédiatement imposé comme l’un des événements de musique country les plus excitants en Amérique du Nord», mentionne evenko dans un communiqué.

«Montréal a toujours été une ville musicale, et c’est désormais aussi une capitale du country. L’édition inaugurale de LASSO a été une révélation et un sacré bon moment. Nous avons hâte de recommencer ça!», a dit Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements chez evenko.