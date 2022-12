«Le meilleur pâtissier du Québec» : la nouvelle saison est déjà disponible

La toute nouvelle édition de la compétition culinaire «Le meilleur pâtissier du Québec» a été déposée sur la plateforme Vrai en début de semaine. Elle peut d’ailleurs être écoutée en rafale puisqu’elle est disponible dans son intégralité.

Délaissant son chapiteau champêtre planté en plein champ, le concours accueille cette saison sa dizaine de nouveaux pâtissiers amateurs – trois hommes et sept femmes –, à l’érablière La Goudrelle à Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie.

Âgés de 22 à 63 ans, les participants proviennent des quatre coins du Québec et sont de tous acabits; retraitées, musiciens, médecin ou encore statisticienne bancaire. Ils pâtissent avec passion, ingéniosité et le désir de se dépasser.

Cette année, alors que le manque de sucre dans certaines préparations semble être la grande lacune de plusieurs participants, le calibre de la compétition est assez élevé et impressionne, dès les premiers épisodes, les juges Joël Lahon, chef pâtissier du Château Frontenac, et Gaël Vidricaire, cheffe propriétaire et lauréate de deux titres de cheffe pâtissière nationale.

Un début sur les chapeaux de roues

À peine arrivés à leur poste de travail, les pâtissiers seront rapidement mis à l’épreuve avec un premier défi signature: une tarte aux agrumes, où s’entremêle yuzu, citron, pamplemousse et lime, surplombée d’une meringue. Ils auront aussi à concocter, comme défi technique, des sablés bretons accompagnés d’une marmelade à l’ananas, et un traditionnel Whippet, cette fois fourré et revampé.

Tout au long de la compétition, les participants devront faire état de leurs connaissances en pâtisserie, tant en matière de nouvelles tendances que de desserts plus traditionnels. C’est le cas notamment avec les premières pièces de résistance qu’ils devront créer, le classique gâteau Forêt-Noire à revisiter, et un «number cake» (gâteau numéro) étagé.

Chaque épisode présentera deux à trois défis, tous plus décadents les uns que les autres.

À la barre de l’émission c’est avec un grand bonheur qu’on retrouve le dynamique et ricaneur duo d’animateur Joël Legendre et Marie-Ève Janvier, qui sont toujours autant dans le plaisir, la légèreté et la gourmandise.

Produite par Trinome & filles, en collaboration avec Québecor Contenu, la série adaptée du format «The Great British Bake Off» peut être consommée dès maintenant sur Vrai.