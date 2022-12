Les vaches de Saint-Barnabé doivent être envoyées dans des sanctuaires

En ce début de décembre, une opération était toujours en cours à Saint-Sévère afin de capturer les vaches de Saint-Barnabé, lesquelles ont fait couler beaucoup d’encre depuis leur évasion à l’été dernier. Même les huit cowboys dépêchés directement de Saint-Tite ne sont pas venus à bout du troupeau en cavale. La fuite rocambolesque de ces vaches déterminées à demeurer libres nous a fait sourire, nous a fait rêver.

Bon nombre de Québécois ont notamment été émus par la présence de veaux au sein du troupeau rebelle. Nous nous sommes tous attendris devant les images des petits gambadant dans la neige aux côtés de leur mère et trouvant refuge dans la chaleur de leur maman.

Des « vaches à lait »

L’arrivée au monde de ces petits est d’autant plus attendrissante que l’amour intense des vaches envers leur progéniture est bien connu. Les vaches aiment profondément leur bébé, ressentent de l’empathie lorsque celui-ci est en détresse, et souffrent terriblement de la séparation imposée par l’industrie laitière et l’industrie de la viande de veau. Certaines vaches en ont même été traumatisées. C’est le cas, par exemple, d’une vache en Pennsylvanie qui avait tenté de cacher son veau pour éviter que celui-ci lui soit enlevé, à l’instar de ses autres bébés. D’autres ont développé une profonde méfiance à l’endroit des êtres humains. On peut penser à Clarabelle, une vache rescapée de l’industrie laitière par le sanctuaire Edgar’s Mission en Australie. Clarabelle, qui était enceinte au moment de son sauvetage, avait ressenti le besoin de se cacher dans les bois pour pouvoir mettre au monde son petit en toute tranquillité d’esprit, et s’était même montrée distante dans les jours précédant la mise-bas.

Ces anecdotes illustrent une triste réalité de l’industrie laitière au Québec et dans le monde : vaches et veaux ne peuvent vivre ensemble. La raison de cette séparation est simple : il ne peut y avoir deux bouches s’abreuvant aux mamelles de la vache. Le veau doit être envoyé à l’abattoir pour que nous puissions boire le lait qui lui était destiné.

C’est une existence de véritable « vache à lait » qui attend les fugueuses de Saint-Barnabé si elles sont retournées à leur propriétaire. Comme la vaste majorité de leurs congénères, elles se verront refuser la compagnie de leur petit, on traira leurs pis, puis elles seront mises enceintes à nouveau pour produire plus de lait. Il s’agit d’une existence si éreintante pour ces animaux que leur espérance de vie est estimée à huit ans dans l’industrie, alors qu’une vache peut vivre jusqu’à 20 ans en refuge. Et si les vaches de Saint-Barnabé ne peuvent pas produire de lait, elles devront directement prendre le chemin de l’abattoir.

Du rêve à la réalité

Ces courageuses ont osé rêver à une existence plus libre et plus heureuse. Elles ont préféré une vie de cavale dans les champs du Québec à une vie dans une ferme, sans doute parce que les contrées verdoyantes leur apparaissaient comme plus attrayantes que le métal de leur enclos et de la sonde trayeuse.

Plutôt que de terminer ici la formidable aventure des vaches en les renvoyant à leur propriétaire ou pire, en les abattant, nous demandons au producteur laitier Pierre Lapointe et à l’Union des Producteurs Agricoles de la Mauricie d’envoyer les fugitives vers des sanctuaires prêts à les accueillir. Nous demandons également au public de signer la pétition allant en ce sens. Alors que les journées se font de plus en plus froides, il est impératif de trouver aux vaches un foyer chaleureux et respectueux de leur personnalité unique.

Un sanctuaire dédié à la protection des animaux d’élevage serait l’endroit tout désigné. Là, les vaches pourraient non seulement vivre en paix avec leur petit, mais également avoir une existence longue et stimulante. Les bovines y rencontreraient d’autres animaux rescapés, qu’ils soient vaches, poules ou cochons, avec qui elles pourraient se lier d’amitié. Un sanctuaire permettrait aux évadées de Saint-Barnabé de faire de leur rêve de liberté une réalité durable.

