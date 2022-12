Maintenant que le serment est aboli, il faut le PQ se mette au travail... pour vrai !

Le gouvernement dépose donc un projet de loi afin que le serment à la couronne britannique devienne facultatif.

Ce projet de loi, très succinct, est donc déposé très tôt durant cette législature et permettra, intimement, aux trois mousquetaires péquistes de siéger en bonne et due forme au Salon Bleu et de sortir de leur bouderie.

Rendons à César ce qui appartient à César, c’est grâce à Paul Saint-Pierre Plamondon que l’on abandonne ce serment dépassé, désuet et ridicule. Peu importe ce qu’on pense de son entêtement à refuser de siéger, c’est ce qui a forcé le gouvernement et les autres formations politiques à devoir choisir leur position et choisir leur camp.

Joël Arseneau et Pascal Bérubé n’ont fait que suivre leur chef, ce qui est déjà honorable, particulièrement au PQ. Après tout, et sous d’autres leaderships, ils avaient bien prêté serment à la monarchie britannique sans en faire un cas.

Trêve de débat sur le serment, maintenant que l’histoire sera réglée, que l’humiliation est corrigée, le PQ devra se trouver un autre leitmotiv, une autre raison d’exister médiatiquement pour s’inscrire comme une vraie force politique auprès de la population.

Parce que les attentes sont élevées : on s’attend à voir la même passion, la même force de conviction, la même détermination lorsqu’il s’agira d’aborder des sujets on ne peut plus importants comme la santé, l’inflation, la pénurie de main-d’œuvre et l’éducation.

Maintenant que l’on n’entendra plus parler du serment, à notre plus grand soulagement, il faudra revenir à l’essentiel, notamment pour prouver que le PQ est en mesure de mener des batailles qui dépassent le symbole et qui feraient avancer, qui sait, la souveraineté.

C’est l’objectif ultime. D’ailleurs, pensez-vous que l’abolition du serment au roi fait réellement avancer l’idée du pays ?