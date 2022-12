De gros rabais cette semaine: la viande hachée vole la vedette dans plusieurs épiceries

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 8 au 14 décembre 2022

Ça y est, le compte à rebours avant Noël est lancé ! Si vous prévoyez servir une classique dinde rôtie comme repas du réveillon, c’est le temps de vous la procurer cette semaine : le jeune dindon surgelé est à 1,97 $/lb pour les membres metro&moi (c’est le meilleur prix depuis octobre, et ils se font rares cette année). Vous ferez d’une pierre, deux coups, parce que ce sera aussi un achat et un tracas de moins à l’approche du temps des Fêtes.

Parlant de préparatifs, c’est aussi une excellente semaine pour acheter la viande hachée pour vos recettes traditionnelles de boulettes, de pâtés (ou tourtières), de petits pains farcis et compagnie ! Le bœuf haché mi-maigre est à 2,97 $/lb chez Walmart, le porc haché extra-maigre à 2,44 $/lb chez Metro (en plus du maigre à 2,49 $/lb chez IGA) et le veau haché maigre est à 3,44 $/lb chez Metro, tous des rabais dignes de mentions... et de provisions !

Et si vous avez un peu de temps, c’est aussi un bon moment pour entamer tranquillement la popote des éléments qui se congèlent. Vous vous en remercierez plus tard ! Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

TRUITE MÉDITERRANÉENNE

Isabelle Huot et Nathalie Regimbal, Les menus solution famille

Photo Émilie Gaillet

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

3⁄4 tasse d’orge perlé

1 échalote française, émincée

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 tasses de bouillon de légumes à teneur réduite en sodium

Sel et poivre au goût

1 citron, le jus et le zeste

1 c. à thé de thym séché

1 lb de filet de truite frais, avec la peau

1 gros brocoli, coupé en fleurons

1⁄2 tasse de persil frais, haché

PRÉPARATION

Rincer l’orge à l’eau froide, à l’aide d’un tamis. Bien égoutter.

Dans une grande casserole, faire revenir l’échalote dans 1⁄2 c. à soupe d’huile d’olive pendant 1 min. Ajouter l’orge et le faire revenir 2 min.

Ajouter le bouillon, amener à ébullition. Réduire à feu doux.

Assaisonner de sel et de poivre. Couvrir et cuire environ 25 min ou jusqu’à ce que l’orge soit tendre et que le liquide soit absorbé.

Pendant ce temps, préchauffer le four à 400 °F.

Dans un petit bol, mélanger le zeste et le jus de la moitié du citron, le thym et l’huile d’olive restante.

Déposer une feuille de papier parchemin sur une plaque de cuisson avec rebords et y déposer le poisson, côté peau vers le bas. Saler et poivrer la chair. Verser la marinade sur le poisson. Cuire au four 15 min ou jusqu’à ce que la chair du poisson se détache facilement à la fourchette.

Faire cuire les fleurons de brocoli à la vapeur. Servir le poisson avec l’orge et le brocoli en accompagnement.

Garnir de persil frais et offrir le citron restant en quartiers.

MARDI

SAUTÉ DE CHOU AUX ARACHIDES ET TOFU CROUSTILLANT

Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

1 bloc de tofu extraferme (350 g), égoutté, épongé et coupé en cubes de 2 cm

2 c. à soupe de fécule de maïs

4 c. à soupe d’huile de canola

1 c. à soupe de sauce soya à teneur réduite en sel

5 tasses de chou vert, coupé en fines lanières

2 tasses de brocoli, coupé en petits bouquets

1⁄2 poivron rouge ou jaune, coupé en fines lanières

2 c. à soupe d’eau

1⁄4 tasse d’arachides hachées

3 cuillères à table de coriandre fraîche, hachée

1 oignon vert coupé en tranches fines

Sel

Sauce aux arachides

1⁄2 tasse de beurre d’arachides crémeux naturel

1⁄2 tasse d’eau

1⁄4 tasse de sauce soya à teneur réduite en sel

2 c. à table de vinaigre de riz

1 c. à soupe d’huile de sésame grillé

1 c. à soupe de gingembre frais, râpé

1 c. à thé de sauce sriracha

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger le tofu avec la fécule pour bien l’enrober. Dans un wok ou un grand poêlon muni d’un couvercle, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen vif. Ajouter les cubes de tofu et cuire de 5 à 6 min, en brassant souvent, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants. Arroser de la sauce soya, mélanger et retirer du feu. Égoutter le tofu dans une assiette tapissée d’essuie-tout. Réserver au chaud.

Entre-temps, dans une tasse à mesurer, à l’aide d’un pied-mélangeur, mélanger le beurre d’arachides, l’eau, la sauce soya, le vinaigre de riz, l’huile de sésame, le gingembre et la sauce sriracha jusqu’à ce que la sauce soit lisse.

Dans le wok, chauffer le reste de l’huile à feu moyen vif. Ajouter le chou et cuire de 4 à 5 min ou jusqu’à ce qu’il ait ramolli. Ajouter le brocoli et le poivron, et cuire 5 min en brassant. Ajouter l’eau et réduire à feu moyen. Couvrir le wok et poursuivre la cuisson, en remuant de temps à autre, 5 min ou jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée et que le chou soit tendre, mais encore légèrement croquant. Ajouter le tofu réservé et la moitié de la sauce aux arachides, et mélanger pour bien enrober les ingrédients. Saler.

Au moment de servir, répartir le sauté dans des assiettes. Arroser du reste de la sauce aux arachides. Parsemer des arachides hachées, de la coriandre et de l’oignon vert.

MERCREDI

POITRINES DE POULET BRUSCHETTA ET ORZO AU CITRON

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Prép : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

Poulet

1 1⁄2 tasse de tomates cerises, coupées en quatre

1 gousse d’ail, hachée finement

2 c. à thé de vinaigre balsamique

3 c. à thé d’huile d’olive

4 poitrines de poulet désossées (1 1⁄2 lb en tout)

1⁄4 tasse de pesto de basilic

2 boules de bocconcinis, coupées en 4 tranches chacune

1⁄4 tasse de basilic frais, haché

sel et poivre

Orzo au citron

1 tasse d’orzo

1 c. à thé de beurre

2 c. à thé de zeste de citron, râpé

2 c. à soupe de jus de citron

3 c. à soupe de persil italien frais, haché

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger les tomates, l’ail, le vinaigre et 1 c. à thé de l’huile. Saler et poivrer, puis réserver. Saler et poivrer les poitrines de poulet. Dans un grand poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen vif. Ajouter le poulet et cuire 4 min ou jusqu’à ce qu’il soit doré (le retourner à mi-cuisson). Retirer le poêlon du feu et déposer le poulet sur une plaque de cuisson munie de rebords, huilée.

À l’aide d’un pinceau, badigeonner les poitrines de poulet du pesto, puis les garnir du bocconcini et de la bruschetta de tomates réservée. Cuire au four préchauffé à 350 °F pendant 10 min ou jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur.

Pendant ce temps, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire l’orzo de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit al dente. Égoutter les pâtes, en réservant 1⁄2 tasse de l’eau de cuisson, et les mettre dans un bol. Ajouter le beurre, le zeste et le jus de citron, le persil et l’eau de cuisson réservée. Mélanger pour bien enrober les pâtes. Saler et poivrer.

Au moment de servir, parsemer le poulet du basilic et accompagner de l’orzo.

BON À SAVOIR !

Vous aurez aussi besoin de 1 1/3 livre de poitrines de poulet pour le repas de farfalles, profitez-en pour le cuire en même temps (simplement le badigeonner de pesto).

JEUDI

CIGARES AU CHOU

Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 12

Préparation : 75 min

Cuisson : 180 min

INGRÉDIENTS

Feuilles de chou et sauce tomate

2 choux verts, le cœur enlevé

2 c. à soupe de beurre

2 gros oignons blancs, coupés en tranches

1⁄4 c. à thé de graines de carvi, broyées

1⁄4 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de poivre noir du moulin

3 c. à soupe de cassonade tassée

2 boîtes de tomates en dés (796 ml chacune)

Garniture à la viande et au riz

2 c. à soupe de beurre

3 oignons, hachés

4 gousses d’ail, hachées finement

1⁄2 c. à thé de thym séché

1 pincée de piment de Cayenne

1⁄2 tasse de riz à grains longs

1 1⁄4 tasse de bouillon de poulet réduit en sel

1 1⁄2 lb de porc ou de bœuf haché maigre

1⁄2 tasse de persil frais, haché

2 c. à soupe d’aneth frais, haché

1 œuf, légèrement battu

3⁄4 c. à thé de sel

3⁄4 c. à thé de poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, blanchir les choux, un à la fois, de 5 à 8 min ou jusqu’à ce que les feuilles aient ramolli. Retirer de l’eau bouillante et passer sous l’eau froide. Égoutter et laisser refroidir.

En commençant par la base (où on a retiré le cœur), séparer les 12 premières feuilles de chaque chou et les déposer côte à côte sur un linge propre. Réserver. Remettre les choux dans l’eau bouillante de 2 à 3 min pour ramollir le reste des feuilles, puis les refroidir et les séparer.

Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen vif. Ajouter les oignons, les graines de carvi, le sel et le poivre. Cuire, en brassant souvent, pendant 10 min ou jusqu’à ce que les oignons soient dorés. Ajouter la cassonade et cuire, en brassant, pendant 2 min. Ajouter les tomates et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 min ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi.

Préparation de la garniture

Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter les oignons, l’ail, le thym et le piment de Cayenne et cuire, en brassant de temps à autre, pendant 10 min ou jusqu’à ce que les oignons aient ramolli. Ajouter le riz et cuire, en brassant, pendant 1 min. Verser le bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 20 min ou jusqu’à ce que le riz soit tendre et que le liquide soit absorbé. Mettre la préparation de riz dans un grand bol et laisser refroidir.

Dans le bol, ajouter le porc haché, le persil, l’aneth, l’œuf, le sel et le poivre et bien mélanger.

Assemblage des cigares au chou

Dans un grand plat allant au four (capacité de 24 tasses), étendre 1 tasse de la sauce tomate. Déposer de 1⁄4 à 1/3 tasse de la garniture à la viande au centre de chacune des 24 feuilles de chou réservées. Plier les feuilles de chou en deux, replier les deux autres côtés sur la garniture, puis rouler de manière à faire des cigares. Déposer la moitié des cigares au chou sur la sauce tomate dans le plat, l’ouverture en dessous. Couvrir de la moitié du reste de la sauce tomate. Déposer le reste des cigares au chou sur le dessus, puis couvrir du reste de la sauce. Couvrir du reste des autres feuilles de chou réservées pour empêcher les cigares de sécher pendant la cuisson.

Couvrir et cuire au four préchauffé à 350 °F pendant 2 h ou jusqu’à ce que les cigares au chou soient très

BON À SAVOIR !

Cette longue recette se prête bien à votre meal prep de la semaine. Préparez-la le dimanche et n’hésitez pas à faire une précuisson d’une heure au besoin ! Comme ça en fait beaucoup, vous pourriez aussi séparer la recette en deux et congeler la moitié.

VENDREDI

FARFALLES AU POULET, PESTO ET TOMATES CERISES

ZESTE

Photo ZESTE

Portions : 4

Prép : 20 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 tasse de feuilles de basilic

4 tasses de bébés épinards, lavés et essorés

1 gousse d’ail

1⁄4 tasse d’amandes concassées

1⁄4 tasse de parmesan, râpé

5⁄8 tasse d’huile d’olive

sel et poivre

Farfalles au poulet

6 tasses de farfalles, cuites al dente

2 tasses de tomates cerises, coupées en deux

1⁄4 tasse d’oignons rouges, en petits dés

2 tasses d’épinards ciselés

1⁄4 tasse d’amandes, concassées

1 1⁄3 lb de poitrines de poulet, coupées en dés de 4 cm

Garniture

copeaux de parmesan

PRÉPARATION

Pour le pesto, mettre tous les ingrédients au robot culinaire et pulvériser. Assaisonner et réserver.

Dans un poêlon, saisir le poulet dans l’huile de canola de 2 à 5 min. Ajouter les oignons et les amandes et cuire 1 minute.

Ajouter le pesto, les tomates, les épinards et les pâtes chaudes. Cuire 1 à 2 min en mélangeant. Assaisonner et servir avec quelques copeaux de parmesan.

BON À SAVOIR !

Pour un souper express, vous pouvez utiliser le restant de pesto et de poulet du repas de plaque.