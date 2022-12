Québec investit 291 550 $ pour soutenir les jeunes mobilisés pour la biodiversité

Québec a investi 291 550 $ dans le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité afin de soutenir les activités de la coalition qui se tiennent en marge de la Conférence des Parties (COP15).

L’appui financier du gouvernement permettra notamment au Réseau d’organiser son Sommet jeunesse, qui se tient actuellement à Montréal. L’objectif de cette rencontre est de rassembler les jeunes de partout dans le monde afin qu’ils puissent échanger en vue de leur participation aux discussions sur les objectifs du prochain Cadre mondial de la biodiversité.

«La jeunesse du Québec et d'ailleurs nous montre l'exemple en se mobilisant pour parler d'une seule voix à propos d'un des principaux enjeux du XXIe siècle. Déterminée et passionnée, elle nous pousse à être plus ambitieux et à nous concerter avec ce même esprit de collaboration transfrontière», a déclaré Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, dans un communiqué.

«La participation de la jeunesse au sein de la société civile internationale et québécoise permettra de faire valoir leur engagement envers le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 qui y sera adopté. Il est important que la jeunesse d'ici et d'ailleurs puisse contribuer aux prochains objectifs et bâtir le monde de demain», a déclaré le ministre de l'Environnement, Benoit Charrette.

Fondé en 2010, le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité rassemble des jeunes de 18 à 30 ans et d'organisations jeunesse engagées en faveur de la biodiversité.